Ректоры алтайских вузов отчитались о доходах за 2017 год

Алтайский госуниверситет

Ректор Алтайского госуниверситета Сергей Землюков отчитался 4,332 млн рублей, что на 600 тысяч меньше, чем в 2016 году. При этом доходы от основного места работы составляют 3,083 млн рублей.

Сергей Землюков имеет в собственности земельные участки площадью 1 тыс. и 2 тыс. кв. метров соответственно. Два дома по 317,7 кв. метров и 207 кв. метров и два гаража — один на 18 кв. метров в индивидуальной собственности, второй на 85 кв. метров — в общей собственности с супругой. Кроме того, вместе с женой Сергей Землюков владеет баней (64 кв. метра).

Супруга ректора АлтГУ за год заработала 40 772 рубля. Она владеет двумя квартирами по 44 и 42,9 кв. метра и автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150.

Педагогический университет

Доходы ректора педагогического университета Ирины Лазаренко по сравнению с 2016 годом увеличились на 268 тыс. рублей и достигли 2 млн 754 тыс. рублей. Ей принадлежат 2 квартиры — 37,4 кв. метра в совместной собственности и 80,2 "квадрата" в общей долевой собственности.

Кроме этого, ректору педуниверситета принадлежит земельный участок на 400 кв. метров, дом площадью 36 кв. метров и автомобиль Nissan Qashqai.

Политехнический университет

Ректор АлтГТУ Андрей Марков заработал за год 1 млн 930 тыс. рублей. В собственности Маркова находится 3 квартиры, один гараж и легковой автомобиль Toyota RAV4.

Он исполнял обязанности руководителя вуза с августа 2017 года и только в марте 2018 года официально возглавил АлтГТУ. Доходы супруги Андрея Маркова составили 798 тыс. рублей.

Руководители остальных алтайских вузов пока не опубликовали информацию о своих доходах.