«Сибэнергомаш-БКЗ» ищет сотрудников. Почему работать на заводе перспективно

В команду «Сибэнергомаш-БКЗ» требуются специалисты самых разных профессий: инженеры, сварщики, котельщики, токари и многие другие. Завод был и остается кузницей кадров, взрастившей не одно поколение профессионалов, преданных своему делу.
Те, кто здесь уже трудятся, уверены, что сделали правильный выбор: достойная зарплата и перспективы для профессионального и личного развития — главные их аргументы. Но есть и другие — рассказываем, какие.
Аргумент №1: предприятие, проверенное временем
Если у вас еще нет друзей на заводе «Сибэнергомаш-БКЗ», зайдите на его страничку в соцсети «ВКонтакте». Там вы узнаете все главные новости о предприятии и его насыщенной жизни.
Одна из последних — участие в международной выставке «ИННОПРОМ» в Ташкенте и десятках проведенных там встреч и переговоров.
Почему это важно? Подобные события подчеркивают высокий интерес рынка к продукции завода — котельному оборудованию, промышленным вентиляторам и дымососам.
Это подтверждает и статистика. Завод уверенно рос последние несколько лет. Только в 2023 году прирост производства котельного оборудования составил 20%, рассказали в минпромэнерго края. А по итогам первого квартала 2024 года — почти 30%.
Наш завод — непотопляемый, — объясняет Александр Посаженников, начальник центральной заводской лаборатории на страничке предприятия. — В России суровые зимы, нужна энергия, тепло. У нас в стране всего три таких крупных предприятия: в Барнауле, Таганроге и Подольске. Наша продукция востребована. Завод сейчас активно развивается и, мне кажется, дальше будет только лучше.
Аргумент №2: белая зарплата и соцпакет
Там же, на страничке во «ВКонтакте», вы узнаете, почему еще этот завод выбрали его сотрудники.
Работа интересная и разнообразная, — говорит, например, Денис Посаженников.
Я настолько люблю свою работу, что не вижу в ней никаких минусов. Если сложно — значит, становится интереснее, если что-то непонятно — значит, есть возможность узнать что-то новое, — рассказывает Анна Калюжная из службы реализации проектов.
Сергей Морозов, заместитель начальника отдела технического контроля, говорит: нравится масштаб, большое производство. Другие добавляют: здорово, что завод покупает новое современное оборудование.
В разговоре с нашим корреспондентом многие сотрудники объяснили: предприятие гарантирует официальное трудоустройство и платит только белую зарплату, и, стало быть, в будущем проблем с пенсией не будет.
Причем с 1 октября 2023 года окладная часть у основного производственного персонала существенно повысилась, так что в итоге оплата труда возросла на 25-40%. А с 1 ноября абсолютно все сотрудники завода обедают на предприятии бесплатно.
Соцпакет на котельном заводе, как и зарплата, тоже очень конкурентоспособный, добавили наши собеседники. Но, пожалуй, важнее всего сам подход к кадровой политике: на заводе уверены, что вложения в людей, в их развитие и рост — самые эффективные.
Аргумент№3: профессиональное развитие
У нас ценят сотрудников и стараются всесторонне подходить к вопросам их развития и адаптации в профессии и на предприятии в целом, — рассказала директор по персоналу и социальным вопросам Ольга Сабанцева.
Так, на предприятии регулярно проводят профподготовку и переподготовку рабочих по основным и смежным профессиям и реализуют программы повышения квалификации по разным направлениям.
Школа наставничества на заводе — это второй колледж и даже второй университет. Новички, включая молодежь без опыта, нарабатывают под руководством наставников-профессионалов все нужные навыки и адаптируются к новому месту работы.
Неудивительно, что «Сибэнергомаш-БКЗ» стал для многих выпускников техникумов и вузов работой №1.
Аргумент №4: возможности для спорта
«Сибэнергомаш-БКЗ» в этом смысле не отстает от трендов — вовлекает сотрудников в корпоративный спорт и дает им возможности вести активный образ жизни. Например, арендует залы для своих сотрудников-спортсменов и помогает участвовать в спартакиадах и турнирах.
Общие достижения и будущие победы — фундамент для сплочения коллектива завода, а игры дарят яркие и запоминающиеся впечатления.
Снова поделимся хорошими новостями: 13 апреля ведущий инженер-конструктор котельного оборудования «Сибэнергомаш-БКЗ» Игорь Карачев занял почетное 3-е место в турнире по настольному теннису, в котором бились 350 игроков.
А в марте электросварщик Василий Васильев и каменщик-огнеупорщик Сергей Колесников поучаствовали в Международной шахматной онлайн бизнес-лиге турнира «Кубок промышленности — 2024».
В нем сражались 49 команд из России и дружественных стран — команда котельщиков добилась второго места. А в будущем ожидается много новых побед — возможно, уже с вашим участием.
Как связаться с предприятием:
kadry@sibem-bkz.com
www.sibem-bkz.com
Тел. +7 (3852) 22-19-81
г. Барнаул, пр. Калинина, 26
Вакансии завода «Сибэнергомаш-БКЗ»:
https://www.sibem-bkz.com/jobs/?ysclid=lvosocpfl8581346988
Самое важное - в нашем Telegram-канале