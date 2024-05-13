«Сибэнергомаш-БКЗ» ищет сотрудников. Почему работать на заводе перспективно

Одно из старейших предприятий края — Барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ» — продолжает расширять производство и увеличивает объемы выпускаемой продукции. С 2023 года завод выступает стратегическим партнером лидера инфраструктурного строительства страны — акционерного общества «Группа компаний «ЕКС».

В команду «Сибэнергомаш-БКЗ» требуются специалисты самых разных профессий: инженеры, сварщики, котельщики, токари и многие другие. Завод был и остается кузницей кадров, взрастившей не одно поколение профессионалов, преданных своему делу.

Те, кто здесь уже трудятся, уверены, что сделали правильный выбор: достойная зарплата и перспективы для профессионального и личного развития — главные их аргументы. Но есть и другие — рассказываем, какие.

Аргумент №1: предприятие, проверенное временем

Если у вас еще нет друзей на заводе «Сибэнергомаш-БКЗ», зайдите на его страничку в соцсети «ВКонтакте». Там вы узнаете все главные новости о предприятии и его насыщенной жизни.

Одна из последних — участие в международной выставке «ИННОПРОМ» в Ташкенте и десятках проведенных там встреч и переговоров.

Почему это важно? Подобные события подчеркивают высокий интерес рынка к продукции завода — котельному оборудованию, промышленным вентиляторам и дымососам.

Это подтверждает и статистика. Завод уверенно рос последние несколько лет. Только в 2023 году прирост производства котельного оборудования составил 20%, рассказали в минпромэнерго края. А по итогам первого квартала 2024 года — почти 30%.

Наш завод — непотопляемый, — объясняет Александр Посаженников, начальник центральной заводской лаборатории на страничке предприятия. — В России суровые зимы, нужна энергия, тепло. У нас в стране всего три таких крупных предприятия: в Барнауле, Таганроге и Подольске. Наша продукция востребована. Завод сейчас активно развивается и, мне кажется, дальше будет только лучше.

Барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ». Источник: «Сибэнергомаш-БКЗ». Барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ». Фото: Максим Наземцев. Барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ». Источник: «Сибэнергомаш-БКЗ».

Аргумент №2: белая зарплата и соцпакет

Там же, на страничке во «ВКонтакте», вы узнаете, почему еще этот завод выбрали его сотрудники.

Работа интересная и разнообразная, — говорит, например, Денис Посаженников.

Я настолько люблю свою работу, что не вижу в ней никаких минусов. Если сложно — значит, становится интереснее, если что-то непонятно — значит, есть возможность узнать что-то новое, — рассказывает Анна Калюжная из службы реализации проектов.

Сергей Морозов, заместитель начальника отдела технического контроля, говорит: нравится масштаб, большое производство. Другие добавляют: здорово, что завод покупает новое современное оборудование.

В разговоре с нашим корреспондентом многие сотрудники объяснили: предприятие гарантирует официальное трудоустройство и платит только белую зарплату, и, стало быть, в будущем проблем с пенсией не будет.

Причем с 1 октября 2023 года окладная часть у основного производственного персонала существенно повысилась, так что в итоге оплата труда возросла на 25-40%. А с 1 ноября абсолютно все сотрудники завода обедают на предприятии бесплатно.

Соцпакет на котельном заводе, как и зарплата, тоже очень конкурентоспособный, добавили наши собеседники. Но, пожалуй, важнее всего сам подход к кадровой политике: на заводе уверены, что вложения в людей, в их развитие и рост — самые эффективные.

Аргумент№3: профессиональное развитие

Барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ». Фото: Максим Наземцев.

У нас ценят сотрудников и стараются всесторонне подходить к вопросам их развития и адаптации в профессии и на предприятии в целом, — рассказала директор по персоналу и социальным вопросам Ольга Сабанцева.

Так, на предприятии регулярно проводят профподготовку и переподготовку рабочих по основным и смежным профессиям и реализуют программы повышения квалификации по разным направлениям.

Школа наставничества на заводе — это второй колледж и даже второй университет. Новички, включая молодежь без опыта, нарабатывают под руководством наставников-профессионалов все нужные навыки и адаптируются к новому месту работы.

Неудивительно, что «Сибэнергомаш-БКЗ» стал для многих выпускников техникумов и вузов работой №1.

Аргумент №4: возможности для спорта

«Сибэнергомаш-БКЗ» в этом смысле не отстает от трендов — вовлекает сотрудников в корпоративный спорт и дает им возможности вести активный образ жизни. Например, арендует залы для своих сотрудников-спортсменов и помогает участвовать в спартакиадах и турнирах.

Общие достижения и будущие победы — фундамент для сплочения коллектива завода, а игры дарят яркие и запоминающиеся впечатления.

Снова поделимся хорошими новостями: 13 апреля ведущий инженер-конструктор котельного оборудования «Сибэнергомаш-БКЗ» Игорь Карачев занял почетное 3-е место в турнире по настольному теннису, в котором бились 350 игроков.

А в марте электросварщик Василий Васильев и каменщик-огнеупорщик Сергей Колесников поучаствовали в Международной шахматной онлайн бизнес-лиге турнира «Кубок промышленности — 2024».

В нем сражались 49 команд из России и дружественных стран — команда котельщиков добилась второго места. А в будущем ожидается много новых побед — возможно, уже с вашим участием.

Как связаться с предприятием:

kadry@sibem-bkz.com

www.sibem-bkz.com

Тел. +7 (3852) 22-19-81

г. Барнаул, пр. Калинина, 26

Вакансии завода «Сибэнергомаш-БКЗ»:

https://www.sibem-bkz.com/jobs/?ysclid=lvosocpfl8581346988

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