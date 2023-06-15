15 июня
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Работа и обучение

Слет тренеров и инструкторов по бережливому производству прошел в Белокурихе

Третий слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» состоялся 7-8 июня в Белокурихе.

Слет тренеров и инструкторов по бережливому производству прошел в Белокурихе.
Слет тренеров и инструкторов по бережливому производству прошел в Белокурихе.
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Организатором этого мероприятия выступило министерство экономического развития Алтайского края при поддержке КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Центральной целью слета стало повышение компетенций внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству в построении процесса обучения сотрудников, поддержание и стимулирование вовлеченности персонала предприятий в росте эффективности производственных процессов.

Как отметил заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов, это мероприятие имеет большую важность не только для предприятий, которые начинают внедрять бережливые технологии, но и для уже завершивших активную фазу компаний.

В слете приняли участие представители 23 предприятий-участников нацпроекта из числа внутренних тренеров, инструкторов по бережливому производству и руководителей проектов.

Слет внутренних тренеров — это всегда насыщенная программа, высокий уровень профессионализма спикеров, невероятно дружественная атмосфера, ориентированная на предприятия, которые хотят совершенствоваться и оставаться безусловными лидерами изменений, — отметила Елена Стружук, руководитель проектов по развитию производственной системы ООО «Сибэнергомаш-БКЗ».

В ходе мероприятия его участники посетили мастер-классы, в ходе которых рассмотрели проблемы работы с возражениями, мотивацию и адаптацию новых сотрудников. Также слет позволил изучить эффективные практики внедрения инструментов бережливого производства и рассмотреть способы и приемы профилактики профессионального выгорания и управления стрессом.

В качестве спикеров выступили директор Регионального центра компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда Елена Стецюк, к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС (г. Москва) Наталия Минаева, а также эксперт в области HR и управления персоналом Ольга Антошина и руководители проектов РЦК Алтайского края Елена Моргуль и Дмитрий Печенин.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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