Слет тренеров и инструкторов по бережливому производству прошел в Белокурихе.

Организатором этого мероприятия выступило министерство экономического развития Алтайского края при поддержке КАУ «Алтайский центр кластерного развития».
Центральной целью слета стало повышение компетенций внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству в построении процесса обучения сотрудников, поддержание и стимулирование вовлеченности персонала предприятий в росте эффективности производственных процессов.
Как отметил заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов, это мероприятие имеет большую важность не только для предприятий, которые начинают внедрять бережливые технологии, но и для уже завершивших активную фазу компаний.
В слете приняли участие представители 23 предприятий-участников нацпроекта из числа внутренних тренеров, инструкторов по бережливому производству и руководителей проектов.
Слет внутренних тренеров — это всегда насыщенная программа, высокий уровень профессионализма спикеров, невероятно дружественная атмосфера, ориентированная на предприятия, которые хотят совершенствоваться и оставаться безусловными лидерами изменений, — отметила Елена Стружук, руководитель проектов по развитию производственной системы ООО «Сибэнергомаш-БКЗ».
В ходе мероприятия его участники посетили мастер-классы, в ходе которых рассмотрели проблемы работы с возражениями, мотивацию и адаптацию новых сотрудников. Также слет позволил изучить эффективные практики внедрения инструментов бережливого производства и рассмотреть способы и приемы профилактики профессионального выгорания и управления стрессом.
В качестве спикеров выступили директор Регионального центра компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда Елена Стецюк, к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС (г. Москва) Наталия Минаева, а также эксперт в области HR и управления персоналом Ольга Антошина и руководители проектов РЦК Алтайского края Елена Моргуль и Дмитрий Печенин.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.