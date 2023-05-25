Спонтанное занятие, ставшее семейным делом

26 мая отмечается День российского предпринимательства. Рассказываем о семейной паре из Барнаула, Сергее и Юлии Сергованцевых, открывших свое кожевенное дело. Работа с кожей для них – не хобби, а кропотливая работа и призвание.

Истоки творчества – в семье

По словам Юлии, творчество — главный спутник ее жизни. С самого детства она мастерила разные изделия, шила одежду. Семья девушки тоже была творческой: у отца была своя мастерская по обработке дерева, а мама занималась шитьем. Уже будучи взрослой, Юлия начала делать украшения из полимерной глины и продавать их в собственном магазине аксессуаров ручной работы. В семье Сергованцевых постоянно витали творческие идеи — успевай только реализовывать.

Когда Юлия решила сделать первое изделие из кожи, Сергей идею жены поддержал и присоединился к ней. Именно тогда закладывались основы будущего семейного дела.

Когда сидела в декрете, захотелось попробовать новое. Дома у меня были кожаные брюки, из них я и склеила первый ремешок для часов, а потом продала его в магазине бижутерии. Потом еще и еще. Сарафанное радио работало, и клиенты стали нести к нам свои часы. Есть много моделей, на которых почти невозможно заменить ремешок из-за сложности крепления. Часы в этом случае нужно нести к кожевнику, который будет долго сидеть и мудрить. Мы брались как раз за такие случаи. Очень хотели научиться, — говорит Юлия.

Кожевенное дело Сергея и Юлии Сергованцевых. Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России». Кожевенное дело Сергея и Юлии Сергованцевых. Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

Как превратить идею в бизнес

У супругов был магазин, с помощью которого они узнавали потребности покупателей, швейная машинка, наждак и сильное желание творить. Когда первые изделия из кожи начали пользоваться спросом, Сергей и Юлия задумались об открытии своего кожевенного дела.

Мы сняли помещение, при поддержке службы занятости открыли ИП, купили станок и начали работать. У меня всегда была мечта шить сумки. Для себя я всегда покупала хорошие кожаные сумки и однажды поняла, что хочу создавать их самостоятельно, магазинные модели уже не устраивали, — говорит Юлия.

Кожевенное дело Сергея и Юлии Сергованцевых. Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

На вопрос о сложности разработки лекал Юлия смеется: «С этим сложностей никогда не возникало. Моя голова работает так, что я могу просто посмотреть на сумку и сама создать лекало, проблем это не вызывает. К тому же, муж начал помогать. В процессе оказалось, что он очень аккуратный и кропотливый. Из него получился хороший мастер. Сергей, так же как и я, сам разрабатывает модели. Помогает хорошее пространственное мышление».

Кожевенное дело Сергея и Юлии Сергованцевых. Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России». Кожевенное дело Сергея и Юлии Сергованцевых. Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России». Кожевенное дело Сергея и Юлии Сергованцевых. Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России». Кожевенное дело Сергея и Юлии Сергованцевых. Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

И как при этом не перегореть

По мнению супругов, творчество и потоковое производство — понятия несовместимые.

Мы не хотим иметь большую фабрику, выходить на широкие площадки, потому что устанем от одинаковых дешевых изделий, которые там обычно продают. Пусть с нами останется меньше людей, но мы будем оттачивать мастерство и создавать неповторимые изделия. Когда мой муж что-то делает, я поражаюсь, насколько аккуратно и ответственно он относится к работе. Он не сможет штамповать некачественные изделия, у него просто другой уровень, — признается Юлия.

Юлия и Сергей с энтузиазмом берутся за любое начатое дело и вместе приводят его к успеху. Вот и в своей мастерской они трудятся вдвоем, маленькой сплоченной командой. Услугами разработчиков и фотографов мастера не пользуются. Юлия признается, что всегда реализует свои проекты сама.

Кожевенное дело Сергея и Юлии Сергованцевых. Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России». Кожевенное дело Сергея и Юлии Сергованцевых. Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

Как же при этом все успеть и не перегореть? Секрет успеха, по мнению пары, в том, чтобы обучаться новому ремеслу постепенно и планомерно, не боясь иметь свой взгляд на вещи и пробовать новое.