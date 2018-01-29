Стало известно, кому с февраля в России увеличат пенсию на 30%

Однако это повышение касается только сотрудников Генпрокуратуры и Следственного комитета. С 1 февраля 2018 года у этих пенсионеров устанавливается ежемесячная надбавка к пенсии за классный чин и специальное звание.

До настоящего времени средняя пенсия следователя районного звена и районного прокурора составляла 20-22 тысячи рублей. С введением надбавки, этот показатель увеличится на 6-7 тысяч рублей, что в среднем составит 30%.

Почему так повысили пенсии

Соответствующий закон был принят Госдумой в конце 2017 года. Это самое большое повышение пенсий, которое производилось за последние годы, чему нежданно способствовала кадровая реорганизация в Министерстве обороны.

С 1 января 2017 года военные прокуроры и военные следователи переведены из Минобороны в штат Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. При этом у военных прокуроров и следователей пенсии гораздо выше, чем у их "гражданских" коллег.

Возникшую разницу решили ликвидировать путём введения ежемесячной надбавки к пенсии, чтобы уровень пенсионного обеспечения был одинаковым для всех. Размер надбавки зависит от классного чина и специального звания — чем выше чин и звание, тем выше надбавка.

Повышающие коэффициенты к чину и званию, учитываемым при начислении надбавки к пенсии, утверждены Указом Президента РФ от 24 января 2018 года №20 "Об установлении коэффициентов, применяемых к размерам доплат за классный чин (специальное звание), учитываемым при исчислении ежемесячной надбавки к пенсиям отдельным категориям пенсионеров".

Кто будет получать повышенную пенсию

Повышение пенсий коснётся почти 25 тысяч человек — более 22 тысяч пенсионеров Генеральной прокуратуры и 2,3 тысячи — Следственного комитета РФ. На выплату надбавки к пенсиям прокуроров и следователей в федеральном бюджете предусмотрено 2,5 млрд рублей в 2018 году и по 3 млрд рублей в 2019 и 2020 году.

А что с обычными пенсиями?

Накопительную часть пенсии заморозили еще на два года. Закон начал действовать с 1 января. Согласно документу, накопительная часть пенсии не будет формироваться до конца 2020 года. При этом все средства будут направляться на "финансирование страховой части трудовой пенсии".

Страховые пенсии будут индексировать теперь только раз в год — 1 января. Раньше индексацию чиновники проводили дважды — в январе и в апреле. Законопроект принят в третьем чтении. Действовать норма начнет уже с нового года. Как сообщает официальный сайт Пенсионного Фонда РФ, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года вырастут на 3,7%, что выше прогнозного индекса роста цен за 2017 год на 1,1%.