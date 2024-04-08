Требуются трактористы. Крупный алтайский завод приглашает на временную и постоянную работу

Каждую весну крупный алтайский завод «Кучуксульфат» из Благовещенского района набирает трактористов — это самая востребованная в этот период года специальность. Сегодня их приглашают на временную работу. Но желающим задержаться в уютном рабочем поселке Степное озеро, где расположен завод, здесь готовы подыскать постоянное рабочее место. Рассказываем, что предлагает специалистам по управлению трактором завод.

Тракторист-машинист ГТТ и тракторист четвертого разряда требуются заводу «Кучуксульфат» на участок пылеподавления, на карьер, где добывается соль мирабилит — сырье для заводского производства.

Зарплата по этим вакансиям — от 32 до 47 тысяч рублей. Но, конечно, дело не только в зарплате: все работники завода имеют полный соцпакет и много других возможностей.

Вакансия тракториста — это временная работа. Людей приглашают только на летний период — это хороший вариант для жителей других районов Алтайского края.

Но желающих задержаться и получить постоянную работу на заводе тоже ждут: здесь есть, что предложить рабочему. Электромонтеры, инженеры, слесари требуются регулярно.

Подробнее об условиях читайте на сайте предприятия.

Делая выбор, не забывайте: завод «Кучуксульфат» — неоднократно побеждал в краевом конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель» года.

О том, кто и почему выбирает «Кучуксульфат» и рабочий поселок Степное Озеро, как там живется, читайте в нашей публикации «За престижной работой и уютной жизнью».

Справка о заводе «Кучуксульфат» Расположен в рабочем поселке Степное Озеро Благовещенского района Алтайского края. Является крупнейшим поставщиком сульфата натрия на рынке РФ и единственным в России производителем природного сульфата натрия. Сульфат натрия используется в производстве синтетических моющих средств, химической, целлюлозно-бумажной, стекольной, строительной, фармацевтической, косметической отраслях промышленности. Предприятие входит в кластер АО «Росхим». Это управляющая организация группы химических предприятий, ориентированная на производство химической продукции для широкого круга промышленных потребителей. АО «Росхим» также является якорным инвестором проекта по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском.

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