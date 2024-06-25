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Работа и обучение
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Центр «Мой бизнес» научит развивать региональную кухню в рамках гастрофестиваля «АХ! Фест»

Центр «Мой бизнес» проведет деловую программу для собственников баз отдыха, отелей, специалистов сферы гостеприимства и общественного питания «Гастрономический туризм. Местные традиции и современные кулинарные тренды», в рамках гастрономического фестиваля «АХ! Фест» 29, 30 июня 2024.

Блюда, которыми будут удивлять на фестивале «АХ! Фест».
Блюда, которыми будут удивлять на фестивале «АХ! Фест».
Altapress.ru.

В течение двух дней участники узнают, как выстроить правильную работу с локальным продуктом, поднять «поварской дух» студентов и развить региональную кухню для получения профессионалов в рестораны и кафе, как поднять медийность (пиар) вашего шеф-повара и работу с гостями. Поговорим о вариантах сочетания локальных продуктов и процессах создания меню, разберем сет меню и имерсивное шоу: дань моде или «эмоциональный» инструмент для продаж?

Поделятся своими знаниями и многолетним опытом следующие спикеры:

  • Сергей Сущенко: корпоративный бренд-шеф ресторанов VASILCHUKI CHAIHONA №1, создатель меню для журнала «Hungry Chef Magazine» (г. Москва)
  • Николай Сарычев: Президент ассоциации шеф-поваров России Chefs Team Russia, бренд шеф ресторанов «Союзмультфильм», председатель технического судейства «Bocuse D'or», судья WACS (г. Москва)
  • Леонид Жарков: Амбассадор Chefs Team Russia, ведущий шеф-повар студии «Кулинарион», эксперт на каналах ОРТ, НТВ, ТНТ, Пятница, 360 (г. Москва)
  • Роман Мельников: шеф-повар и Амбассадор Chefs Team Russia, провел более 600 профессиональных мастер-классов по кулинарии и кондитерскому искусству в кулинарных студиях Кулинарион, студии Юлии Высоцкой, Человек и Еда и на многих других площадках. Финалист Всероссийского открытого кулинарного конкурса Chef a la Russe, Серебряный призер первого кулинарного батла в Китае среди шеф-поваров Китая и Монголии (г. Москва)
  • Владимир Брагин: участник проектов «Гастрономическая карта России», «Неделя Кузбасса в ресторане Ruski», мобильный апрески фестиваль-лаборатория «Шерегеш-фест», проектно-учебная лаборатория региональной кухни «Вкус Сибири» (г.Кемерово)
  • Константин Михеев: руководитель туристического проекта Алтайское Холмогорье, победитель всероссийского конкурса от Россельхоз банк и Novikov School «Свое в городе», обладатель Гран–При национальной премии по событийному Туризму Russian Event Awards с гастрономическим фестивалем «АХ! Фест!» (село Алтайское)
  • Станислав Каликин: эксперт барной индустрии, официальный представитель Барменской Ассоциации России в Алтайском крае и Республике Алтай, руководитель проекта CONSULTINGBAR.RU, ментор образовательных курсов под эгидой Б.А.Р., организатор конкурса Resta Room Cocktail Concept и отборочных этапов World Cocktail Championship (г. Барнаул)

Участников ожидает полное погружение в тему с получением практических и теоретических знаний для последующей реализации локальных проектов.

Приглашаем предпринимателей из сферы общественного питания, туризма, отельного бизнеса, а также самозанятых граждан принять участие в мероприятии. С программой 29 и 30 июня можно познакомится здесь.

Программа гастрофестиваля «АХ! Фест».
Программа гастрофестиваля «АХ! Фест».
Источник: Центр «Мой бизнес».
Программа гастрофестиваля «АХ! Фест».
Программа гастрофестиваля «АХ! Фест».
Источник: Центр «Мой бизнес».

Вход на площадку фестиваля «Ах! Фест» для участников образовательного интенсива бесплатный!

Для участия в мероприятии необходимо:

  1. Заполнить заявку
  2. Зарегистрировать ИП/ООО на Цифровой платформе МСП.РФ.

Подробные инструкции по регистрации на цифровой платформе размещены по ссылке.

Дата проведения: 29 июня с 13:00-18:00, 30 июня с 11:00-17:00

Место проведения: Долина семейного отдыха «Алтайское холмогорье» (Алтайский край, с. Алтайское, ул. Заозёрная, 2а)

Участие бесплатное!

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8-800-222-83-22 (Стрижова Мария)

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