В глянцевый журнал требуется дизайнер

В команду ведущего глянца "Я Покупаю-Барнаул" нужен способный дизайнер с опытом работы в печатных СМИ.
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"! Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"! Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"! Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"! Фото : Дмитрий Лямзин.
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"! Фото : Дмитрий Лямзин.
Присоединяйтесь к команде журнала "Я ПОКУПАЮ"! Фото : Дмитрий Лямзин.
Требования:
- знание основных пакетов программ: InDesign, CorelDRAW, Photoshop.
- опыт верстки и подготовки к печати периодических изданий, буклетов, книг (обработка фотографий, цвето-коррекция и др.).
- приветствуется инициативный и творческий подход!
Система оплаты:
оклад + сдельная оплата
Зарплата:
20 000 — 25 000 руб
Контакты:
Телефон: 26-45-47
E-mail: Prof@altapress.ru
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