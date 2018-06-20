Работа

В глянцевый журнал требуется дизайнер

Сегодня, 14:13.
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В команду ведущего глянца "Я Покупаю-Барнаул" нужен способный дизайнер с опытом работы в печатных СМИ.

Требования:
  1. знание основных пакетов программ: InDesign, CorelDRAW, Photoshop.
  2. опыт верстки и подготовки к печати периодических изданий, буклетов, книг (обработка фотографий, цвето-коррекция и др.).
  3. приветствуется инициативный и творческий подход!
Система оплаты:

оклад + сдельная оплата

Зарплата:

20 000 — 25 000 руб

Контакты:

Телефон: 26-45-47
E-mail: Prof@altapress.ru
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