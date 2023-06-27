В краевой столице состоялась Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Ярмарка собрала участников разных возрастов, от школьников, студентов и выпускников, до соискателей работы. Неформальная обстановка позволила гостям провести время приятно и с пользой: найти работу, определиться с выбором учебного заведения или найти занятие по интересам.
Для посетителей работали тематические площадки с экспозициями образовательных организаций и работодателей — партнеров службы занятости. Жители и гости краевой столицы могли посетить тренинги и мастер-классы от приглашенных экспертов, а также получить карьерные консультации специалистов Кадрового центра «Работа России».
На ярмарке ведущие работодатели города традиционно представили актуальные вакансии в разных сферах: от промышленности, здравоохранения и образования до торговли и сферы услуг.
АО «Барнаултрансмаш», АО АПЗ «Ротор», ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий», КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр Алтайского края», КАУ «МФЦ Алтайского края», торговые сети «Розница К-1», «Аникс» и другие работодатели предложили соискателям более 4 тысяч вакансий.
В ходе мероприятия ряду компаний удалось отобрать необходимых кандидатов для трудоустройства.
В целом, ярмарка прошла для нас результативно. В ходе нее мы подбирали линейный и офисный персонал и пригласили на повторное собеседование 16 соискателей. У каждого из соискателей разные опыт работы и образование. Отмечу, что мы готовы принимать сотрудников без опыта, на предприятии есть возможность пройти обучение в процессе работы, — говорит Екатерина Мокшанова, специалист по подбору персонала ООО «БТК-Групп».
Ярмарка ценна для нас тем, что на ней было очень много ребят из учебных заведений и будущих студентов-целевиков. Мы встретили достаточное количество соискателей, чтобы закрыть ряд позиций, а также провели несколько профориентационных консультаций. В результате помимо заполнения вакансий, мы привлекли студентов на целевое обучение не только на текущий, но и на следующий учебный год. Начиная со школы, мы будем выращивать своих специалистов! Ждем на повторное собеседование 15 соискателей, — говорит Оксана Асинскова, начальник отдела кадров ООО УК «АЗПИ».
Для абитуриентов работали площадки ведущих образовательных организаций города Барнаула. Алтайский государственный университет, Барнаульский филиал РАНХиГС, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Позунова и другие провели мастер-классы, рассказывали о мире профессий, и помогали определиться с выбором специальности. Экспозиции учебных заведений и работодателей были взаимосвязаны. Это позволило абитуриентам познакомиться не только с возможностями образовательных организаций, но и с перспективами дальнейшего трудоустройства по выбранной профессии.
В Колледже сыроделия был интересный мастер-класс по плетению сыра-косички и изготовлению других продуктов. Меня заинтересовало обучение в этом заведении, — говорит Мария Климова, школьница.
Мероприятие получилось очень интересным. Это хороший повод встретиться с коллегами, обменяться опытом и, конечно, привлечь абитуриентов. Мы проконсультировали большое количество школьников с 8 по 11 класс, интересующихся медицинской сферой. После участия в мастер-классах ребята спрашивали, как поступить в медицинский университет, какие экзамены для этого нужно сдавать. В АГМУ существует институт кураторства для школьников, интересующихся разными областями медицины. Ребята могут посещать занятия, делать научные работы, что впоследствии поможет поступить к нам учиться, — говорит Дмитрий Попов, начальник отдела профориентации Алтайского государственного медицинского университета.
Экспертная площадка «ПроВыбор» собрала вокруг себя выпускников образовательных организаций. В ходе ярмарки топ-менеджеры и первые лица ведущих барнаульских компаний, а также представители бизнеса провели интересные мастер-классы и раскрыли секреты успеха при построении карьеры. Перед участниками выступили руководитель Центра стратегического планирования Наталья Бутакова, генеральный директор «БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика» Кирилл Овсянников, руководитель сети кофеен FreeMan's Стас Кадров и другие эксперты, знающие толк в построении карьеры.
На площадке мы рассказали о востребованных профессиях, о взглядах на то, как успешно стартовать в профессии. У ребят сложилось понимание, что ценит работодатель и чего он ждет от будущего сотрудника, какими качествами нужно обладать, чтобы стать успешным. В этом плане, очень важно работать с будущими специалистами, формировать мотивацию и поддерживать уже на старте, чтобы по выходу из университета у специалиста глаза горели так же, как и в начале обучения, — говорит Наталья Бутакова, руководитель центра планирования карьеры «Бутакова и партнеры».
На площадке для младших школьников разместились экспозиции организаций дополнительного внешкольного образования. Маленькие гости смогли в игровой форме познакомиться с миром профессий и найти дополнительные занятия в свободное время. Мастер-классы от МЧС России по Алтайскому краю по теме детской безопасности «В центре внимания — ребенок» ознакомили ребят с правилами безопасного поведения.
В консультационном пункте Кадрового центра «Работа России» каждый обратившийся получил индивидуальную консультацию в соответствии с жизненной ситуацией. Индивидуальный подход — это основа модернизации службы занятости. Участникам предлагали программы обучения в рамках национального проекта «Демография», карьерные специалисты провели профориентационное экспресс-тестирование и оказали помощь в составлении резюме.
Кем быть? Куда поступать? Какие они — профессии будущего? — на эти вопросы сегодня ответила служба занятости. Посетители самых разных возрастов открыли для себя новые возможности: от выбора карьерной траектории и профориентации, до поиска работы и получения дополнительного образования. Кадровый центр «Работа России» благодарит участников и партнеров, которые помогли превратить ярмарку в масштабное, продуктивное мероприятие, — говорит Ирина Шаркевич, директор Кадрового центра «Работа России» в Барнауле.