В России хотят разрешить работодателям увольнять сотрудников за пьянство и наркоманию

Инициаторами законопроекта стали депутат Госдумы Николай Говорин и четыре сенатора: Татьяна Кусайко, Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Башкин.

Как пишут законотворцы, по Трудовому кодексу появление сотрудника на работе пьяным или в состоянии наркотического опьянения является грубым нарушением, за которое нужно увольнять. Но инициаторы сетуют на то, что действующее законодательство не содержит механизма, позволяющего работодателю эффективно бороться с пьянством и наркоманией на производстве.

В законопроекте говорится о том, что направление на медосвидетельствование должно вручаться работнику под роспись с обязательным указанием даты и времени. Сотрудник должен пройти процедуру в течение двух часов с момента его получения.

Кроме того, сенаторы предлагают нежелание сотрудника пройти медосвидетельствование рассматривать как доказательство состояния опьянения.