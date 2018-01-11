В России хотят разрешить работодателям увольнять сотрудников за пьянство и наркоманию

10 января в Госдуму внесли законопроект о праве работодателей увольнять работников, замеченных в пьянстве на работе и в употреблении наркотиков. Как следует из текста документа, работодатели могут уволить человека, если он отказался пройти медицинское освидетельствование, пишут "Известия".
Инициаторами законопроекта стали депутат Госдумы Николай Говорин и четыре сенатора: Татьяна Кусайко, Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Башкин.
Как пишут законотворцы, по Трудовому кодексу появление сотрудника на работе пьяным или в состоянии наркотического опьянения является грубым нарушением, за которое нужно увольнять. Но инициаторы сетуют на то, что действующее законодательство не содержит механизма, позволяющего работодателю эффективно бороться с пьянством и наркоманией на производстве.
В законопроекте говорится о том, что направление на медосвидетельствование должно вручаться работнику под роспись с обязательным указанием даты и времени. Сотрудник должен пройти процедуру в течение двух часов с момента его получения.
Кроме того, сенаторы предлагают нежелание сотрудника пройти медосвидетельствование рассматривать как доказательство состояния опьянения.
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