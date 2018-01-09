В России решили сокращать чиновников, а оставшихся премировать за хорошую работу

Ведомство предлагает стимулировать работу чиновников премиями и угрозой сокращения. Как следует из проекта Минфина, деньги, оставшиеся после сокращения штатов, следует направить на премиальный фонд поощрения государственных служащих.

Как пишут "Известия", в Министерстве финансов предлагают увеличить объем бюджетных ассигнований на материальное стимулирование чиновников пропорционально сокращению средств на оплату труда госслужащих в расчете на год. Эти меры разработаны в целях повышения эффективности деятельности госорганов, оптимизации штата и дальнейшего развития государственной службы в РФ.