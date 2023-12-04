В Центре "Мой бизнес" определили победителей молодежного проекта "Фабрика бизнес-идей".

30 ноября 15 финалистов представили жюри свои проекты. Этому дню предшествовало обучение по программе "Бережливый стартап", менторские сессии с ведущими предпринимателями Алтайского края и, наконец, “Экспертный конвейер", который помог участникам посмотреть на свои идеи с самых неожиданных сторон.

Оценивали проекты по ключевым критериям проработки бизнес-плана, целевой аудитории, метрик и MVP, отдельно отмечали подачу презентации. Чтобы погрузить жюри в атмосферу проекта, многие конкурсанты наглядно представляли свою продукцию — от изготовления экологичных свечей, выращивания растений в питомнике, до лампового усилителя звука — и это лишь некоторые задумки.



На защите у ребят было всего 5 минут, чтобы ёмко рассказать о сути своего бизнес-проекта. Большинство идей вызвали живой отклик у членов жюри — были полезные советы, вопросы, раскрывающие проект глубже и даже юмор.



Так, руководитель Центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков давал ребятам обратную связь и реальные инструменты Центра, которые помогли бы дорастить идею до реального бизнеса.

Идея — это, безусловно, самое важное и то, с чего стоит начать. У ребят на проекте был длинный путь и, надеюсь, в бизнесе он только начинается. Своё дело — большая ответственность и вместе с тем то, что приводит к успеху. Успех каждого проекта для Центра ещё раз подтвердит, что все не зря, меры государственной поддержки начинающих предпринимателей работают и национальный проект будет расширяться и расти, вырабатывать новые механизмы для начинающих бизнесменов, — сказал Антон Слободчиков.

"Фабрика бизнес-идей" в Алтайском крае прошла в четвёртый раз. Здесь свои задумки "прокачивали" школьники, студенты и молодые люди до 35 лет. Фабрикантам в этом помогали бизнес-тренеры и предприниматели.



К слову, для бизнес-наставников такие встречи — возможность найти проект для будущих инвестиций или подобрать сотрудников в свою команду.



Кто же стал победителем?

В номинации "Школьники от 14 до 17 лет” ими стали:

3 место — Денис Каширский, проект "Образовательный Kit-набор по робототехнике";

2 место — Кирилл Гришакин, проект "Узкоспециализированная автоматизация и роботизация процессов";

1 место — Екатерина Тишкина, проект "Магазин по продаже натуральных лакомств для собак с собственным производством "Покорми Бро!"

В номинации "Молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет":

3 место — Маргарита Зудилова "Свечной гигант, мастерская-магазин "СвеТча";

2 место — Ксения Баданина, проект "Деревянное ремесло";

1 место — Софья Бигбаева "Питомник-производство крупномерных растений «Зелёная Индустрия»".

Это готовое решение для озеленения, уже выращенное дерево, сформированное, либо кустарник, который посадил и вот уже вид создался декоративный, — рассказывает Софья Бигбаева.

Реализация проекта стала возможной, благодаря национальному проекту “Малое и среднее предпринимательство”, который инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.