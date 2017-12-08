Алтайским выпускникам предлагают зарплату от 8 до 80 тысяч рублей

Работодатели Алтайского края открыли более 2,5 тыс. вакансий для выпускников высших и средне-специальных учебных заведений. Максимальная зарплата для этой категории соискателей в регионе — 80 тыс. рублей, минимальная — 7,8 тыс. рублей. Такие данные опубликовал интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края.
Выпускникам предлагают работу агронома, бухгалтера, ветврача, воспитателя, врача (самых разных специализаций), инженера-конструктора, инспектора ГИБДД, корреспондента, механика, пекаря, плотника, следователя и другую.
Есть и довольно необычные вакансии. Например, гальваник (специалист по защите металла от коррозии), бутафор (работник театра, ответственный за бутафорию), бариста (специалист по приготовлению кофе).
Несколько вакансий в бюджетных учреждениях открыто для программистов. Им готовы платить в пределах 20 тыс. рублей при средней зарплате по рынку для этих специалистов 35-40 тыс. рублей. Рекордно маленькую зарплату дают программисту в детском саду "Лучик" (Рубцовск) — 7,8 тыс. рублей.
Величина зарплаты во многом зависит от того, где открыта вакансия — в селе или в городе. Например, врачу в Барнауле предлагают максимум — 45 тыс. рублей, а в малых городах и районах — 20-30 тыс. рублей.
Топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами
- Специалист по работе с просроченной задолженностью (коллекторская компания "ПКБ" , Бийск) — 15-80 тыс. рублей.
- Командир взвода, командир роты (МО МВД России "Алейский") - 45 тыс. рублей.
- Оперативный уполномоченный (МО МВД России "Алейский" — группа уголовного розыска отделения полиции по Усть-Пристанскому району) — 45 тыс. рублей.
- Участковый уполномоченный полиции (МО МВД России "Алейский" — отдел по делам несовершеннолетних) — 45 тыс. рублей.
- Врач-нефролог (Горбольница №2 Рубцовска) — 40-45 тыс. рублей.
- Дознаватель, начальник группы дознания (МО МВД России "Кытмановский") — 40-45 тыс. рублей.
- Врач анестезиолог-ревматолог ("Краевая клиническая больница скорой помощи", Барнаул) — 25-45 тыс. рублей.
- Участковый уполномоченный полиции (МО МВД России "Топчихинский") — 39-42 тыс. рублей.
- Врач-невролог, врач-хирург, участковый терапевт (Горбольница №2 Рубцовска) — 40 тыс. рублей.
- Врач-стоматолог (стоматологический кабинет "Лекарь", Рубцовск) — 40 тыс. рублей.
Вакансии с самыми низкими зарплатами
- Хореограф (Родинская детская школа искусств) — 7,8 тыс. рублей.
- Медицинский статистик (Горбольница Новоалтайска) — 7,8 рублей.
- Воспитатель детского сада (детский сад "Лучик", с. Карабинка, Солтонский район) — 7,8 тыс. рублей.
- Учитель иностранного языка (средняя школа, с. Излап, Солтонский район) — 8 тыс. рублей.
- Врач-инфекционист (Медсанчасть МЧС России № 128, Яровое) — 8,7 тыс. рублей.
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