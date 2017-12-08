Алтайским выпускникам предлагают зарплату от 8 до 80 тысяч рублей

Выпускникам предлагают работу агронома, бухгалтера, ветврача, воспитателя, врача (самых разных специализаций), инженера-конструктора, инспектора ГИБДД, корреспондента, механика, пекаря, плотника, следователя и другую.

Есть и довольно необычные вакансии. Например, гальваник (специалист по защите металла от коррозии), бутафор (работник театра, ответственный за бутафорию), бариста (специалист по приготовлению кофе).

Несколько вакансий в бюджетных учреждениях открыто для программистов. Им готовы платить в пределах 20 тыс. рублей при средней зарплате по рынку для этих специалистов 35-40 тыс. рублей. Рекордно маленькую зарплату дают программисту в детском саду "Лучик" (Рубцовск) — 7,8 тыс. рублей.

Величина зарплаты во многом зависит от того, где открыта вакансия — в селе или в городе. Например, врачу в Барнауле предлагают максимум — 45 тыс. рублей, а в малых городах и районах — 20-30 тыс. рублей.

Топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами

Специалист по работе с просроченной задолженностью (коллекторская компания "ПКБ" , Бийск) — 15-80 тыс. рублей. Командир взвода, командир роты (МО МВД России "Алейский") - 45 тыс. рублей. Оперативный уполномоченный (МО МВД России "Алейский" — группа уголовного розыска отделения полиции по Усть-Пристанскому району) — 45 тыс. рублей. Участковый уполномоченный полиции (МО МВД России "Алейский" — отдел по делам несовершеннолетних) — 45 тыс. рублей. Врач-нефролог (Горбольница №2 Рубцовска) — 40-45 тыс. рублей. Дознаватель, начальник группы дознания (МО МВД России "Кытмановский") — 40-45 тыс. рублей. Врач анестезиолог-ревматолог ("Краевая клиническая больница скорой помощи", Барнаул) — 25-45 тыс. рублей. Участковый уполномоченный полиции (МО МВД России "Топчихинский") — 39-42 тыс. рублей. Врач-невролог, врач-хирург, участковый терапевт (Горбольница №2 Рубцовска) — 40 тыс. рублей. Врач-стоматолог (стоматологический кабинет "Лекарь", Рубцовск) — 40 тыс. рублей.

Вакансии с самыми низкими зарплатами