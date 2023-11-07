Вау-конференция "Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360": как это было

В Барнауле на мощном подъёме прошла конференция маркетологов, рекламистов, предпринимателей. Организаторы события — Сообщество маркетологов региона, Комитет по рекламе ТПП Алтайского края, онлайн-ресурс Рекпортал.

Статистика конференции: 85 участников очно, 10 в онлайн-режиме, 17 спикеров-экспертов, 6 человек в команде организаторов, 6 партнеров, 4 волонтёра.

В течение 8 часов спикеры "перезагружали" индустрию. На открытии редактор онлайн-ресурса Рекпортал Лада Шевкунова сказала, что технологии важны, но главный тренд маркетинга сегодня — ориентация на людей.

Конференция "Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360". Фото: Дмитрий Лямзин. Конференция "Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360". Фото: Дмитрий Лямзин. Конференция "Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360". Фото: Дмитрий Лямзин. Конференция "Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360". Фото: Дмитрий Лямзин.

Образовательную программу собирали вместе с лидерами Сообщества маркетологов Алтайского края. Ксения Абабкова осветила каналы продвижения с малым бюджетом. Наталья Майер говорила о возможностях электронных справочников. Агромаркетолог Роман Поздняков показал арт-трактор и рассказал о "социалке" для села. Марина Вяткина сделала акцент на простоту в решениях для ресторана-поэмы. Анастасия Слискова показала позиционирование фастфуда через полезное питание. Со сферой маркетинга в культуре и "выстрелом" стрит-арта познакомила Виктория Борунова.

Спикер Ксения Абабкова. Фото: Дмитрий Лямзин. Спикер Наталья Майер. Фото: Дмитрий Лямзин. Спикеры Роман Поздняков и Виктория Борунова. Фото: Дмитрий Лямзин. Спикер Марина Вяткина. Фото: Дмитрий Лямзин. Спикеры Анастасия Слискова, Ольга Ефимова, Роман Поздняков. Фото: Дмитрий Лямзин.

В этом году Сообщество маркетологов Алтайского края проводит вторую масштабную конференцию. Наша задача — вносить изменения в индустрию, нацеливать ее на сотрудничество и взаимные контакты, — сказала Ольга Ефимова, руководитель Сообщества и главный вдохновитель конференции.

Руководитель Сообщества маркетологов Алтайского края Ольга Ефимова. Фото: Дмитрий Лямзин.

Спикеры из авторитетных брендинговых агентств Барнаула и Новосибирска показали инструменты маркетинга на примере реальных кейсов. Данил Снитко, агентство "Два слова", говорил о стратегии и креативе. Петр Быков, студия дизайна Saccade, о "сериальности" в рекламе. Алена Иванова, агентство A.Studio, разложила по полочкам стратегию разработки упаковки и показала, как это работает на примере бренда "Лакт" Барнаульского молочного комбината. Дмитрий Артемьев объяснил специфику брендкопирайтинга и рассказал, зачем это нужно бизнесу. Елена Долгова представила "Маркетинговый десант".

Спикер Данил Снитко. Фото: Дмитрий Лямзин. Спиекры Пётр Быков и Родион Бокий. Фото: Дмитрий Лямзин. Спикер Алена Иванова. Фото: Дмитрий Лямзин. Спикер Дмитрий Артемьев. Фото: Дмитрий Лямзин. Спикер Елена Долгова. Фото: Дмитрий Лямзин.

Федеральных экспертов представляла Анна Межонная, Москва. Спикер показала комплекс инструментов маркетинга при продвижении магазинов формата офф-прайс.

Спикер Анна Межонная. Фото: Дмитрий Лямзин.

Образовательная программа чередовалась с интерактивами, фуршетом, обедом и позитивной зарядкой для бодрости духа и разминки тела. Атмосферу конференции отлично настраивал ведущий Роман Поздняков, большой остряк и креативщик.

Итоговой точкой события стало решение об организации новой конференции весной 2024 года.