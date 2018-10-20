Всемирный день поваров: кто и сколько зарабатывает на приготовлении шедевров

20 октября все любители вкусно приготовить (и вкусно поесть) отмечают День кулинаров и поваров. Если вы когда-нибудь готовили что-то большее, чем бутерброд, можете считать праздник своим. Кто решил отмечать этот День и сколько зарабатывают всемирно известные повара — в материале altapress.ru

История праздника

Не так давно, в 2004 году, Всемирная Ассоциация кулинарных сообществ установила дату праздника для всех, кто связал свою жизнь с приготовлением гастрономических шедевров. В организации состоят уже больше семи миллионов человек. Но поваров и кулинаров по всему миру еще больше.

Всемирный День повара празднуют уже не меньше, чем в 60 странах. И это несмотря на то, что праздник можно считать «молодым». Обычно в этот праздник устраивают кулинарные битвы и состязания между мастерами своего дела, организуют акции и дегустации для любителей вкусно покушать

Всемирно известны повара

Алан Вонг

Японский шеф-повар и ресторатор. Входит в число основателей региональной Гавайской кухни. Алан может похвастаться состоянием в 1,1 миллиард долларов.

Джейми Оливер

Этот англичанин не просто создает шедевры — он учит этому других. Джейми автор большого количества кулинарных книг, ведет собственное кулинарное шоу. Это приносит ему доход в 235 миллионов долларов.

Гордон Рамзи

Известный кулинарный злодей и настоящий профессионал своего дела. В сумме у его ресторанов уже 16 звезд Мишлен. Он знаменит своим кулинарным реалити-шоу «Адская кухня», которое славится действительно адским накалом страстей. Его мастерство принесло ему состояние в 118 миллионов долларов.

Самые дорогие блюда мира

Шоколадный пудинг Фаберже

Стоимость: 34500 долларов

На вершине нашего рейтинга — самое дорогое блюдо в мире. Попробовать этот пудинг от британского шефа Марка Гвиберта вы сможете в ресторане отеля Lindeth Howe Country House. Решившись потратить целое состояние, вы увидите в своей тарелке четыре вида бельгийского шоколада, персик, апельсин, виски, сусальное золото и икру в шампанском. Украсит ваше блюдо настоящий бриллиант. А подадут пудинг с дорогим десертным вином Шато д’Икем.

Алмазная/золотая икра

Стоимость: 34500 долларов за кг

Икра редких белуг-альбиносов жемчужного цвета. Она обладает мягкой пружинистой текстурой. Рыба, которая мечет эту икру возрастом от 60- до 100 лет и весом почти в тонну. Такая икра подается в золотых контейнерах.

Сандей «Frrrozen Haute Chocolate»

Стоимость: 25000 долларов

Если вы не испугались стоимости этого блюда, то отведаете десерт из 28 видов какао-бобов и золота. Всё это подается в кубке, на дне которого вы обнаружите браслет из 18-каратного золота.