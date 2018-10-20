Всемирный день поваров: кто и сколько зарабатывает на приготовлении шедевров

История праздника
Не так давно, в 2004 году, Всемирная Ассоциация кулинарных сообществ установила дату праздника для всех, кто связал свою жизнь с приготовлением гастрономических шедевров. В организации состоят уже больше семи миллионов человек. Но поваров и кулинаров по всему миру еще больше.
Всемирный День повара празднуют уже не меньше, чем в 60 странах. И это несмотря на то, что праздник можно считать «молодым». Обычно в этот праздник устраивают кулинарные битвы и состязания между мастерами своего дела, организуют акции и дегустации для любителей вкусно покушать
Всемирно известны повара
Алан Вонг
Японский шеф-повар и ресторатор. Входит в число основателей региональной Гавайской кухни. Алан может похвастаться состоянием в 1,1 миллиард долларов.
Джейми Оливер
Этот англичанин не просто создает шедевры — он учит этому других. Джейми автор большого количества кулинарных книг, ведет собственное кулинарное шоу. Это приносит ему доход в 235 миллионов долларов.
Гордон Рамзи
Известный кулинарный злодей и настоящий профессионал своего дела. В сумме у его ресторанов уже 16 звезд Мишлен. Он знаменит своим кулинарным реалити-шоу «Адская кухня», которое славится действительно адским накалом страстей. Его мастерство принесло ему состояние в 118 миллионов долларов.
Самые дорогие блюда мира
Шоколадный пудинг Фаберже
Стоимость: 34500 долларов
На вершине нашего рейтинга — самое дорогое блюдо в мире. Попробовать этот пудинг от британского шефа Марка Гвиберта вы сможете в ресторане отеля Lindeth Howe Country House. Решившись потратить целое состояние, вы увидите в своей тарелке четыре вида бельгийского шоколада, персик, апельсин, виски, сусальное золото и икру в шампанском. Украсит ваше блюдо настоящий бриллиант. А подадут пудинг с дорогим десертным вином Шато д’Икем.
Алмазная/золотая икра
Стоимость: 34500 долларов за кг
Икра редких белуг-альбиносов жемчужного цвета. Она обладает мягкой пружинистой текстурой. Рыба, которая мечет эту икру возрастом от 60- до 100 лет и весом почти в тонну. Такая икра подается в золотых контейнерах.
Сандей «Frrrozen Haute Chocolate»
Стоимость: 25000 долларов
Если вы не испугались стоимости этого блюда, то отведаете десерт из 28 видов какао-бобов и золота. Всё это подается в кубке, на дне которого вы обнаружите браслет из 18-каратного золота.