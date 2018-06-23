75 - ягодка опять. Кто на Алтае принимает на работу людей в "золотом" возрасте

На заводе пластиковых труб 45% персонала — пенсионеры. Руководитель предприятия Александр Атабаев не только охотно их принимает, но и считает их более ответственными, чем молодежь. Такой у него опыт работы с молодежью. Но примут ли пожилых другие? В этом руководитель сильно сомневается.

Александр Атабаев,

гендиректор компании "Трубопласт-А":

— Это я, пенсионер с 20-летним стажем, принимаю их на работу и по-свойски с ними разговариваю. Но в другие организации попробуй прийти. Если тебе 60 лет, то и разговаривать не будут.

Средний возраст выпал

Тем не менее принимают людей в "золотом возрасте" и на "Барнаульский пивоваренный завод". Все очень просто. Квалифицированных рабочих кадров среднего возраста практически нет — сказываются 1990-е годы, когда никто не учился на наладчиков, сварщиков, токарей, газосварщиков и т. п., говорит председатель совета директоров БПЗ Андрей Солодилов.

Андрей Солодилов,

председатель совета директоров БПЗ:

— У нас все рабочие специальности заняты либо пенсионерами, либо молодежью без стажа.

Берут в больницы

Пенсионеры давно и прочно обосновались в правлениях ТСЖ, людей помоложе среди их председателей меньше. Больших зарплат здесь, как правило, нет, а с пенсией — ну, вроде жить можно.

Но деньги тут не единственный (а часто и не главный) мотив. Нужно общение, нужно чувствовать себя нужным. "Я бы давно ушла, но не понимаю, что буду делать на пенсии", — сказала altapress.ru председатель барнаульского ТСЖ.

Корреспондент banki.ru приводит пример женщины из города-миллионника, которая работала фельдшером до 79 лет. Последние 49 из них — в женской консультации при городской поликлинике: ставила на учет беременных женщин, обследовала, патронировала.

Судя по ее ответам, денежный мотив имел для нее ключевое значение: ведь ее общий доход вместе с пенсией — около 20 тыс. рублей в месяц.

Примеров трудоустройства "старичков" много. И все же опрос участников фокус-групп, проведенный авторами доклада Комитета гражданских инициатив "Старение как социально-экономический феномен" показал: в 2017 году люди острее, чем в 2008 году (в ходе предыдущего опроса), заявляли о проблеме вытеснения пожилых работников с рынка труда. О том, что их знания не востребованы. А конкуренцию с молодыми они не выдерживают.

Где принимают пожилых

Эксперты, опрошенные banki.ru, назвали сферы, в которых к сотрудникам в возрасте относятся лояльно. Это:

образование;

наука; медицина;

энергетика;

госслужба;

производство.

Управляющий директор компании "Юнити" Феликс Куге пояснил изданию: кандидаты старшей возрастной группы могут претендовать на должности, где принципиально важен как профессиональный, так и жизненный опыт. А это в первую очередь касается синих воротничков и производственного сектора в целом, а также менеджеров и управленцев среднего звена.

В практике этой компании был случай трудоустройства 60-летнего соискателя на должность технического специалиста авиационной промышленности — уникальный многолетний профессиональный опыт кандидата оказался важнее прочих факторов.

Дискриминация по возрасту

Это, конечно, звучит оптимистично. Но увы: сплошь и рядом встречаются противоположные истории. Портал приводит пример женщины, искавшей работу дизайнера. До 60 ей было весьма далеко.

"Мне даже не дали шанса, даже на собеседование не позвали, увидев, что 48 лет. От отчаяния, помнится, хотела даже на овощебазу устроиться, только чтоб постоянно платили", — говорила она.

Теперь женщина работает на себя, но те годы безуспешного поиска работы забыть не может.

Критичный возраст

Между тем, не только в России, но на Западе 40—45 лет — критичный возраст. Не 60. Источник портала рассказал о расследовании NY Times, в котором выяснилось: сотрудников старше этого возраста не нанимают крупнейшие компании мира (например, Facebook).

Конвенция МОТ, к которой присоединилась и Россия, запрещает дискриминацию сотрудников по возрасту. Например, нельзя его обозначать в описании вакансии.

Но некоторые компании продолжают это делать. А другие же возраст не указывают, но претендента старше 40 (а в некоторых случаях и 35) просто не позовут на собеседование. Молодым сотрудникам отдают предпочтение в молодых отраслях — это IT, а также маркетинг и PR, SMM, в которых нужно обладать цифровыми навыками и цифровым мышлением.

Нет здоровья

Напрашивается вопрос: если проблемы есть у 45-летних, то каково 60-летним? Тем более, что пожилой возраст работника — это, как правило, больше больничных и меньше жизненной энергии.

"До 60 лет наладчики, как и работники многих другие профессий, все же более плодотворны", — считает Александр Черемисин, гендиректор завода "Сибприбормаш".

Между тем, в России среди лиц 65 лет и старше в 2016 году оценивали свое здоровье как хорошее и очень хорошее только 6%. А как плохое и очень плохое – 39%, пишут авторы доклада КГИ. Сравните: почти половина жителей развитых стран в возрасте 65 лет и старше считали в 2013 году свое здоровье хорошим и очень хорошим.

Меньше зарабатывают

Возрастная дискриминация проявляется и в зарплате. По данным Банки.ру, заработки россиян, достигших 45—55 лет, могут быть примерно на 15—20% ниже в сравнении с заработками более молодых коллег.

Это парадокс снижения зарплат с возрастом отмечает и директор Центра трудовых ресурсов "Высшей школы экономики" (ВШЭ) Владимир Гимпельсон . Причем в западных странах ситуация ровно противоположная.

Владимир Гимпельсон,

директор центра трудовых исследований ВШЭ:

— За рубежом зарплаты с возрастом растут до предпенсионного возраста, а потом происходит предпенсионное снижение.

Меньше учатся

Гимпельсон предполагает: все дело в том, что россияне мало учатся и не повышают свою производительность.

Владимир Гимпельсон,

директор центра трудовых исследований ВШЭ:

— В России большинство людей заканчивают формальное обучение к двадцати годам. Образование стареет, даже лучший диплом превращается в бумагу, если я ничего не вложил в себя.

И наоборот: в развитых странах люди учатся и в старшем возрасте. 70% работающих шведов и 50% немцев 40-49-летнего возраста получают допобразование и повышают квалификацию. И только 10% россиян.

Дискуссионный вопрос

С его гипотезой, похоже, согласны авторы доклада КГИ: они полагают, что слабая ориентация на непрерывное обучение в течение жизни — серьезный барьер при трудоустройстве в старшем возрасте.

В 2015 году Росстат выяснил: 33,6% респондентов 50-72 лет были включены в какую-либо образовательную деятельность на протяжении 12 месяцев, предшествовавших опросу. По другим опросам картина еще менее оптимистичная.

Должен ли нести за это ответственность только сам работник или государство, которое системную переподготовку людей старшего возраста так и не организовало, тоже? Вопрос этот, наверное, дискуссионный.