Как судиться с работодателем, если он находится в другом регионе?

Андрей из Барнаула спрашивает: "Я работал вахтовым методом в другом регионе, хотя зарегистрирован на территории Барнаула. Работодатель выплатил мне только половину зарплаты. Могу ли я обратиться в суд о взыскании задолженности по моему месту жительства или необходимо подавать иск по месту нахождения работодателя?"
В ситуации помогла разобраться старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Светлана Овчиникова:
— По общему правилу, установленному статьей 28 ГПК РФ, иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации. Статьей 29 ГПК РФ определены правила подсудности по выбору истца. ФЗ №272, вступившим в силу с 3 октября 2016 года, дополнил статью 29 ГПК РФ частью 6.3, согласно которой иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. Частью 9 статьи 29 ГПК РФ предусмотрено, что иски, вытекающие из договоров, в том числе трудовых, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора.
Таким образом, иски работников по спорам, связанным с восстановлением нарушенных трудовых прав, могут быть поданы в суд как по месту нахождения работодателя, так и по выбору работника — по месту его жительства либо по месту исполнения им обязанностей по трудовому договору.
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