Жилье и печеньки: какими неденежными «бонусами» алтайские компании заманивают сотрудников

1. Обучение и стажировки
Предложения: более 1,1 тыс. вакансий.
Зарплата: 15−100 тыс. рублей.
Сферы: торговля, ИТ, банки, транспорт, колл-центры и другие.
Многие барнаульские компании предлагают обучение за счет работодателя. Особенно много предложений с такой опцией для начинающих специалистов — продавцов-консультантов, операторов колл-центров, риэлторов, менеджеров по продажам, специалистов служб технической поддержки. Есть предложения от заводов для рабочих. Некоторые компании выделяют наставников для новичков и готовы платить стипендию за время учебы.
Руководителям среднего звена тоже предлагают обучение, но уже для повышения квалификации и в связке с карьерным ростом.
2. Офис: Xbox, печенье, парковка
Предложения: около 200 вакансий.
Зарплата: 15−200 тыс. рублей.
Сферы: ИТ, агентства недвижимости, колл-центры.
Современный офис с чаем, кофе, печеньем и микроволновками часто предлагают в ИТ-компаниях — программистам, тестировщикам, аналитикам и другим. У некоторых даже есть свой спортзал. В вакансиях подробно и весело описаны все достоинства рабочего места и «приятные бонусы» в виде фруктов и кофе за счет компании.
Пример описания из реальной вакансии: «комната отдыха с Xbox, мягкими диванчиками и настольным футболом; просторные кабинеты, без намека на openspace; современные компьютеры и мониторы, кондиционеры, кулеры, холодильник, кофеварки и микроволновки, каждый день свежие фрукты за счет компании, бесплатный спортзал в здании офиса».
Про комфорт и современность рабочего места пишут и колл-центры — их офисы зачастую хорошо оборудованы (комнаты отдыха, душевые кабины и так далее).
Другие компании вроде агентств недвижимости или торговых предприятий, которые ищут «кабинентных» сотрудников, описывают плюсы своих площадок просто: «комфортный офис», «быстрый компьютер». Нередко отдельным пунктом выносят наличие удобной парковки.
3. Бесплатное питание
Предложения: около 200 вакансий.
Зарплата: 20−40 тыс. рублей в Барнауле, 100−120 тыс. рублей — вахта.
Сферы. Службы доставки еды, продуктовые магазины, пекарни ночные клубы. Строительство, охрана — работа вахтовым методом.
Питание за счет компании в основном предлагает бизнес, связанный со сферой производства пищевых продуктов или их продажей. Обедать и ужинать за счет работодателя с большой долей вероятности смогут официанты, повара, менеджеры в продуктовых супермаркетах, технологи пищевых производств и так далее.
Некоторые компании готовы оплачивать питание в случае задержки сотрудников в офисе — например, в ИТ-сфере. Также питание оплачивают компании, которые ищут рабочих с выездом на вахты в другие регионы.
4. Служебный транспорт, доставка до работы.
Предложение: около 200 вакансий.
Зарплата. 20−65 тыс. рублей.
Сферы: колл-центры, промышленные предприятия, логистические компании. Крупные работодатели из Новоалтайска, которые ищут специалистов в Барнауле.
Служебный транспорт предлагают специалистам, чья работа связана с разъездами. Например, торговым представителям. Доставку сотрудников до места работы и обратно организуют предприятия, находящиеся в промзоне или за городом.
Некоторые ИТ-компании готовы оплачивать такси сотрудникам, задерживающимся на работе.
5. Дополнительное медицинское страхование (ДМС)
Предложение: более 150 вакансий.
Зарплата: 25−85 тыс. рублей.
Сферы: банки, сотовые операторы, розница, ресурсоснабжающая компания, производители лекарств, ИТ.
Опцию дополнительного медстрахования часто предлагают офисным работникам разного уровня. В крупных федеральных компаниях его могут получить даже специалисты «первой линии» — продавцы, консультанты, подсобные рабочие, кассиры и так далее.
ДМС также предлагают своим торговым представителям в Алтайском крае крупные фармацевтические холдинги, некоторые ИТ-компании, одна ресурсоснабжающая организация.
6. Подарки к праздникам, корпоративы
Предложения: около 100 вакансий.
Зарплата: 20−150 тыс. рублей.
Сферы: колл-центры, производство, ИТ, продажи, банки, агентства недвижимости, сотовые компании.
Этот пункт указывают в вакансиях немногие компании и часто вскользь. Пишут просто «современная корпоративная культура», «хороший коллектив». Лишь отдельные расшифровывают, что организуют мероприятия для сотрудников и их детей, выезды на природу за счет компании, конкурсы для сотрудников и так далее.
7. Жилье за счет работодателя
Предложения: более 60 вакансий.
Зарплата: 25−110 тыс. рублей.
Сферы: работа вахтовым методом, транспортные компании, медицина, сельское хозяйство, промышленность.
Только работодатели, которые рассматривают соискателей из других регионов и населенных пунктов, указывают в вакансиях опцию предоставления квартиры для сотрудника.
Жилье предлагают рабочим, которые ездят на вахты (сварщикам, электрикам и другим), высококвалифицированным специалистам на производстве и в сельском хозяйстве (главным технологам, зоотехникам, руководителям) и, как правило, они должны быть готовы переехать в села.
8. Спорт
Предложения: 20 вакансий.
Зарплата: 30−150 тыс. рублей.
Сферы: ИТ, торговля, фитнес-индустрия.
Такую опцию предлагает совсем немного компаний и в основном для специалистов с высокой зарплатой. В базе вакансий мы нашли пару ИТ-компаний, дающих эту возможность: одна из них готова оплачивать членство в спортивном клубе, у другой есть свой спортзал.
Какие еще «плюшки» предлагают работодатели
- Скидки на товары и услуги собственного производства: в банках — финансовые продукты, в магазинах хозтоваров — хозтовары и так далее.
- Оплата мобильной связи. Эту опцию часто предлагают сотрудникам сотовых операторов, а также руководителям самых разных компаний.
- Ежегодная поездка в Париж за счет компании для сотрудников, которые отработали больше года и за это время их отпуска и больничные не превысили двух недель. Работодатель — магазин косметики и парфюмерии.
- Один из работодателей указал в числе своих преимуществ — «дружный, работящий и непьющий коллектив».
- Выбор работы рядом с домом. Предлагают компании с широкой филиальной сетью или торговые сети.
Мнение эксперта: почему работодатели Алтая предлагают мало «плюшек»
В вакансиях барнаульских и алтайских работодателей «плюшек» не так уж и много, в отличие от европейской части страны, говорит Елана Таращук, представитель портала для поиска работы HeadHunter.
Чаще всего, по ее словам, встречаются упоминания про стабильную зарплату, дружный коллектив и скидки на продукцию компании. Значительно реже работодатели говорят об обучении, возможности карьерного роста, ДМС, служебном транспорте, жилье или программах для сотрудников и их детей.
Елана Таращук,
представитель HeadHunter:
Так происходит потому, что для алтайских соискателей стабильность до сих пор один из важных факторов. А при выборе работы многие кандидаты отдадут предпочтение вакансии с более высокой зарплатой. Правда, меньшая зарплата может «перевесить», если работа будет рядом с домом и с возможностью работать удаленно.
Эксперт отметила, что в разных сферах «плюшки» отличаются. Топ-менеджерам чаще предлагают обучение, ДМС, служебный транспорт, ИТ-специалистам — интересные задачи, чай, кофе, печеньки, стажировки. Торговому персоналу дают возможность работы рядом с домом, стабильность, социальные программы для сотрудников и их детей.
Какие факторы важны алтайским соискателям помимо зарплаты
- Возможность карьерного роста — 78%
- Хороший коллектив — 54%
- Стабильная работа/ компания — 48%
- Комфортное рабочее место — 46%
- Полностью официальное оформление — 39%
- Социальные гарантии и льготы — 34%
- Работа в известной компании — 23%
Опрос проводился в июле 2016 года, в нем участвовало 412 соискателей Алтайского края. Данные HeadHunter.