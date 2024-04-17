Алиса нашей мечты: чего ждать от новой версии "Гостьи из будущего"

Фантастический сериал "Гостья из будущего" в 1980-е был культовым, поэтому идея современного прочтения повести Киры Булычёва многим представлялась рискованным предприятияем. Всем мы помним каким эпик-фейлами стали новые варианты "Служебного романа", "Кавказской пленницы", "Джентльменов удачи". Но идея - отправить на 100 лет вперёд уже современных подростков - захватила продюсера Фёдора Бондарчука и режиссёра Александра Андрющенко. Так появился новый блокбастер "Сто лет тому вперёд" от создателей "Притяжения" и трилогии "Лёд", который выходит на широкие экраны.

Хобби востоковеда Можейко

Библиография фантаста Кира Булычёва включает несколько сотен рассказов, повестей, романов. По его произведениям снято более 30 фильмов. Он был удивительным автором, хотя в реальности такого писателя не существовало - это псевдоним историка Игоря Всеволодовича Можейко. Автор работал в Институте востоковедения и опасался, что вымыслы сочтут недостаточно серьёзным и неподобающим научному сотруднику занятием.



Писать фантастику он начал в 1965 году, но кто "прячется" за псевдонимом Кир Булычёв, выяснилось лишь спустя 15 лет, когда в 1982 году автор получил Государственную премию СССР за сценарии к фильму "Через тернии к звёздам" и мультфильму "Тайна третьей планеты".

Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Выбор псевдонима, как и всё творчество Игоря Всеволодовича, был движим любовью. Имя Кир, изначально Кирилл, он взял по имени жены - художницы и иллюстратора Киры Сошинской. Булычёв - от девичьей фамилии матери. А самую известную свою героиню автор назвал в честь дочери Алисой. Приключения Алисы Селезнёвой стали важным пластом советской и российской культуры.

Прекрасная далёко

Обаятельный образ главной героини из XXI века, боготворили несколько поколений советских школьников с 1965 года, когда Булычёв только начал выпускать первые рассказы. Сборники "Девочка с Земли" (1974), "Сто лет тому

вперёд" (1978), "Миллион приключений" (1982), "Девочка из будущего" (1984) - лучшие в серии. Образ Алисы дети приняли так горячо, потому что она была близка им - простая девочка, где-то непоседливая, где-то отважная, но в то же время живая и как будто "своя". Ничего похожего в советской детской литературе тогда не было. Закрепил всенародную популярность Алисы телесериал, который вышел на экраны в 1985 году.

Кадр из сериала "Гостья из будущего". Скриншот.

Режиссёр Павел Арсенов всегда снимал серьёзные, взрослые фильмы, и никто не ожидал, что он вдруг займётся фантастической "стрелялкой" для детворы. Но однажды в поезде Павел Оганезович разговорился с режиссёром Ричардом Викторовым, который снял "Москву - Кассиопею" и "Через тернии к звёздам". Викторов предложил коллеге попробовать себя в новом жанре. Арсенов был знаком с Киром Булычёвым, написавшим книгу "Сто лет тому вперёд" о приключениях Алисы, и загорелся идеей.

Успехи и провалы

Фильм "Гостья из будущего" стал одним из столпов советского детского кинематографа. Все девочки хотели быть похожими на Алису, которую сыграла Наталья Гусева. Все мальчики мечтали о том, чтобы Наташа таким же чудом, как в кино, оказалась новой ученицей в их классе.

Кадр из сериала "Гостья из будущего". Скриншот.

Сериал получился добрым, по-настоящему светлым и до неприличия идиллическим: имосковская школа, и её ученики, и больница, в которую попадает главная героиня, и сама Москва выглядели так, что неискушённому зрителю могло показаться, будто жизнь в настоящем уже вполне прекрасна. Злодеи в телефильме скорее забавляли, чем пугали, а картины будущего и спецэффекты выглядели мило и наивно.

Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Однако, помимо удачных экранизаций, были и провалы. Например, вышедший в 1988 году "Остров ржавого генерала" публика практически не заметила. Сам Булычёв считал, что создатели промахнулись с выбором актрисы на роль Алисы. Но вот в картине "Лиловый шар" героиню, как и в "Гостье из будущего", сыграла Наташа Гусева, а такого же успеха лента не имела. Причина, скорее всего, была в том, что Наташа повзрослела, а для фильма с наличием Бабы-Яги и других сказочных персонажей это оказалось критично. Да и примитивность спецэффектов снижала впечатление. И вот новая попытка вступить на "тропу Алисы".

Совсем другая история

Кадр из фильма "Сто лет тому вперёд". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Главное, чего ждать нельзя ни в коем случае: экранизации одноимённой повести или ремейка "Гостьи из будущего". Новый фильм с ними связан лишь именами персонажей и отдельными сюжетными ходами, в остальном это бурная фантазия сценаристов.



Коля (Марк Эйдельштейн) уже не 12-летний мальчик, а старшеклассник, который увлекается не космосом и инженерией, как его литературный предшественник, а компьютерными играми и рэпом. Случайно попав в Москву будущего, он знакомится с Алисой (Даша Верещагина), чья внешность также далека от канона: теперь это юная девушка с розовыми волосами, дерзким взглядом и отменными боевыми навыками. Их она неоднократно продемонстрирует зрителям: в фильме много батальных сцен.

Задолго до Гарри Поттера в Советском Союзе появилась героиня, которую буквально обожали мальчики и девочки.

В будущем Земля воюет с космическими пиратами. Земляне практически победили, но злодеи отправляются на машине времени в прошлое, чтобы изменить ход истории. Помешать им пытается взрослая Алиса Селезнёва, которая отправилась в прошлое спасать маму. Какие уж тут гонки за миелофоном, тут нечто среднее между первой частью "Терминатора" и "Стражами Галактики".

Кадр из фильма "Сто лет тому вперёд". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Кадр из фильма "Сто лет тому вперёд". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Кадр из фильма "Сто лет тому вперёд". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Кадр из фильма "Сто лет тому вперёд". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Будущее, по версии создателей, имеет хищный облик, хотя и не лишено красоты в духе картинок, созданных нейросетями. Сами создатели признают, что намеренно добивались клиповой стилистики от своего проекта. К счастью, в от оригинальной концепции осталась та самая культовая музыка - "Прекрасное далёко". Романтическая линия тоже присутствует, ведь в новой экранизации Коля и Алиса вполне взрослые, а значит, способны на большее, чем просто пионерская дружба.

Кадр из фильма "Сто лет тому вперёд". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Пока ярые фанаты "Гостьи" покрываются пунцовой краской, предположим, что всё может оказаться куда лучше, чем кажется. Повторения пройденного спустя 40 лет и не требуется, и Алиса Селезнёва нового времени может быть иной. Ведь мы сами в настоящем меняем будущее, и если вместо очаровашки в пионерском галстуке перед вами предстанет суровый межгалактический боец а-ля лейтенант Эллен Рипли, то новая Алиса ответит вам хриплым голосом: "Не мы такие, жизнь такая!" А Фёдор Бондарчук даже уверяет, что "Сто лет тому вперёд" могут открыть новую российскую фантастическую киновселенную.



По крайней мере, этого очень хочется. Алиса Селезнёва этого заслуживает.