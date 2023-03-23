Дачный ликбез: как понять, что растению не хватает важных микроэлементов

Железо
Железо — составной компонент хлоропластов, участвует в производстве хлорофилла, клеточном дыхании, производстве растительных ферментов.
Как проявляется дефицит? На листьях растений появляется хлороз, связанный с нарушением дыхательных функций и ослаблением реакции фотосинтеза. Верхние листья растения бледнеют и постепенно усыхают.
Что делать? Провести внекорневую подкормку растений препаратами, содержащими железо, например можно приготовить раствор (5 г хелата железа на 10 л воды) и обработать растения.
Кальций
Кальций играет важную роль в формировании прочных клеточных оболочек. Кроме того, он стимулирует активность ферментов и общий обмен веществ.
Как проявляется дефицит? Признаки недостатка можно увидеть прежде всего на молодых листьях: они искривлённые, края закручиваются кверху, на них может присутствовать «опалённость» бурого цвета. Дефицит кальция в период плодоношения проявляется в виде вершинной гнили, особенно этому подвержены перцы и томаты.
Что делать? Обработать растения по листу кальциевой селитрой (1 г на 1 л воды) и полить растения кальциевой селитрой под корень (1 cт. л. на ведро воды).
Магний
Магний — это важный элемент для фотосинтеза, способствует активизации ростовых процессов культуры.
Как проявляется дефицит? На нижних листьях растения появляется межжилковый хлороз. Нижние листья желтеют и начинают отмирать, растение угнетается, урожай снижается.
Что делать? Опудрить растение древесной золой, полить зольным настоем (1 стакан золы на ведро воды, настаивать 3−4 дня). Можно использовать калий-магнезию, приготовив раствор по инструкции, и опрыскать растения.
Бор
Бор принимает участие в формировании развивающихся клеток и в процессе опыления. Растения очень чувствительны к уровню обеспеченности бором.
Как проявляется дефицит? Ограниченное количество завязей, деформированные плодовые почки и побеги, укороченные междоузлия, чрезмерное ветвление, опадение завязей и замедление развития плодов и семян.
Что делать? Для подкормки можно использовать борную кислоту или калий метаборат, который очень хорошо растворяется в холодной воде. Его можно вносить как под корень, так и по листу.
Медь
Является элементом медьсодержащих белков, энзимов, участвует в фотосинтезе. Повышает содержание азота и фосфора в два раза, защищает хлорофилл от разрушения.
Как проявляется дефицит? Кончики листьев скручиваются, проявляется хлороз. Снижается количество пыльцы, падает урожайность, у деревьев «повисает» крона.
Что делать? Для внекорневой подкормки можно использовать сульфат меди (медный купорос — 2 г на 10 л воды) или хелат меди (1−5 г на 1 л воды).
Марганец
Марганец активизирует работу ферментов, участвует в синтезе протеинов, углеводов, витаминов, принимает участие в фотосинтезе, дыхании, углеводно-белковом обмене.
Как проявляется дефицит? Пятнистость листьев (от жёлтой до бурой), падение урожайности садовых и огородных культур.
Что делать? Для лечения дефицита марганца используют сульфат марганца или комплексные удобрения, содержащие марганец. Из народных средств можно использовать слабый раствор марганцовки или разведённый навоз.
Цинк
Цинк — важнейший микроэлемент для выработки всех ферментов, повышения стрессоустойчивости, фосфорного обмена, репродукции растения.
Как проявляется дефицит? Листья существенно светлеют — до жёлто-зелёной окраски, впоследствии отмирают; площадь новых листовых пластин уменьшается, образуются нетипичные формы листьев, сокращается высота кустов.
Что делать? Цинк содержится в настойке горчичного порошка (100 г порошка на 10 л воды), а также в настойке хрена. Достаточно опрыскать пострадавшие растения рано утром. Эти препараты помогут и в борьбе с вредителями. Альтернатива им — удобрения промышленного производства.
Сера
Сера участвует в процессах образования хлорофилла, является переносчиком водорода, способствует усиленному развитию семян и корней растений.
Как проявляется дефицит? Серное голодание проявляется как хлороз, поражающий главным образом молодые листья. Причём дефицит серы проявляется у основания листьев и перемещается к их кончикам.
Что делать? Для устранения дефицита серы подойдут английская соль (1−2 ч. л. на 1 литр воды, опрыскать растения); садовая сера, сульфат калия (развести по инструкции).
Расписание подкормок
Растения нуждаются в микроэлементах в течение всего сезона, но есть периоды, когда они нужны им больше всего:
Появление первых ростков — железо, цинк, марганец.
Активный рост зелёной массы — кальций, цинк, железо, марганец, бор, медь.
Цветение и образование завязей — бор, железо.
Активное плодоношение -кальций, марганец, медь, бор.
Подготовка к зимнему периоду — кальций, цинк, медь.
Если вы не можете определить, какой именно микроэлемент необходим растению, можно вносить удобрения с микроэлементами в комплексной форме. Комплексные удобрения содержат все вещества в оптимальной пропорции, например «Аквамикс», «Богатый», «9 микроэлементов» и другие. Важно, чтобы микроэлементы в удобрениях были в легкодоступной для растений форме — хелатной. Хелаты — это соединения металлов с органическими кислотами, обеспечивающими их транспортировку в ткани растений. Хелатные удобрения обладают высокой усвояемостью, быстротой проникновения в ткани, безопасностью для корневой и надземной части.