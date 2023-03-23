Дачный ликбез: как понять, что растению не хватает важных микроэлементов

Все знают, что микроэлементы нужны для повышения урожайности, гармоничного развития, стрессоустойчивости растений. Но для чего нужен тот или иной микроэлемент? Как понять, что растению не хватает именно бора или серы? Попробуем внести ясность.

Железо

Железо — составной компонент хлоропластов, участвует в производстве хлорофилла, клеточном дыхании, производстве растительных ферментов.

Как проявляется дефицит? На листьях растений появляется хлороз, связанный с нарушением дыхательных функций и ослаблением реакции фотосинтеза. Верхние листья растения бледнеют и постепенно усыхают.

Что делать? Провести внекорневую подкормку растений препаратами, содержащими железо, например можно приготовить раствор (5 г хелата железа на 10 л воды) и обработать растения.

Кальций

Кальций играет важную роль в формировании прочных клеточных оболочек. Кроме того, он стимулирует активность ферментов и общий обмен веществ.

Как проявляется дефицит? Признаки недостатка можно увидеть прежде всего на молодых листьях: они искривлённые, края закручиваются кверху, на них может присутствовать «опалённость» бурого цвета. Дефицит кальция в период плодоношения проявляется в виде вершинной гнили, особенно этому подвержены перцы и томаты.

Что делать? Обработать растения по листу кальциевой селитрой (1 г на 1 л воды) и полить растения кальциевой селитрой под корень (1 cт. л. на ведро воды).

Внесение удобрений. freepik.com/rawpixel.com

Магний

Магний — это важный элемент для фотосинтеза, способствует активизации ростовых процессов культуры.

Как проявляется дефицит? На нижних листьях растения появляется межжилковый хлороз. Нижние листья желтеют и начинают отмирать, растение угнетается, урожай снижается.

Что делать? Опудрить растение древесной золой, полить зольным настоем (1 стакан золы на ведро воды, настаивать 3−4 дня). Можно использовать калий-магнезию, приготовив раствор по инструкции, и опрыскать растения.

Бор

Бор принимает участие в формировании развивающихся клеток и в процессе опыления. Растения очень чувствительны к уровню обеспеченности бором.

Как проявляется дефицит? Ограниченное количество завязей, деформированные плодовые почки и побеги, укороченные междоузлия, чрезмерное ветвление, опадение завязей и замедление развития плодов и семян.

Что делать? Для подкормки можно использовать борную кислоту или калий метаборат, который очень хорошо растворяется в холодной воде. Его можно вносить как под корень, так и по листу.

Медь

Является элементом медьсодержащих белков, энзимов, участвует в фотосинтезе. Повышает содержание азота и фосфора в два раза, защищает хлорофилл от разрушения.

Как проявляется дефицит? Кончики листьев скручиваются, проявляется хлороз. Снижается количество пыльцы, падает урожайность, у деревьев «повисает» крона.

Что делать? Для внекорневой подкормки можно использовать сульфат меди (медный купорос — 2 г на 10 л воды) или хелат меди (1−5 г на 1 л воды).

Внесение удобрений. freepik.com/Freepik

Марганец

Марганец активизирует работу ферментов, участвует в синтезе протеинов, углеводов, витаминов, принимает участие в фотосинтезе, дыхании, углеводно-белковом обмене.

Как проявляется дефицит? Пятнистость листьев (от жёлтой до бурой), падение урожайности садовых и огородных культур.

Что делать? Для лечения дефицита марганца используют сульфат марганца или комплексные удобрения, содержащие марганец. Из народных средств можно использовать слабый раствор марганцовки или разведённый навоз.

Цинк

Цинк — важнейший микроэлемент для выработки всех ферментов, повышения стрессоустойчивости, фосфорного обмена, репродукции растения.

Как проявляется дефицит? Листья существенно светлеют — до жёлто-зелёной окраски, впоследствии отмирают; площадь новых листовых пластин уменьшается, образуются нетипичные формы листьев, сокращается высота кустов.

Что делать? Цинк содержится в настойке горчичного порошка (100 г порошка на 10 л воды), а также в настойке хрена. Достаточно опрыскать пострадавшие растения рано утром. Эти препараты помогут и в борьбе с вредителями. Альтернатива им — удобрения промышленного производства.

Сера

Сера участвует в процессах образования хлорофилла, является переносчиком водорода, способствует усиленному развитию семян и корней растений.

Как проявляется дефицит? Серное голодание проявляется как хлороз, поражающий главным образом молодые листья. Причём дефицит серы проявляется у основания листьев и перемещается к их кончикам.

Что делать? Для устранения дефицита серы подойдут английская соль (1−2 ч. л. на 1 литр воды, опрыскать растения); садовая сера, сульфат калия (развести по инструкции).