Четыре самых действенных способа спасти растения от заморозков

В конце весны - начале лета нередки возвратные заморозки. Внезапное похолодание может погубить все надежды садоводов на урожай. Но не спешите отчаиваться: приложив некоторые усилия, есть шанс сберечь если и не все цветки, то основную их часть.

Есть четыре распространённых способа защиты деревьев от внезапного кратковременного похолодания.

1. Дымление

Этот старинный метод до сих пор может выручить садовода, если ночью температура опустится не ниже - 4 градусов. Только вначале договоритесь с соседями, чтобы не было в будущем проблем с ними.

Для дымления заранее готовят небольшое количество дров и кучу растительного мусора (солома, скошенная трава, сорняки, ветки, листва), образующего при сгорании много стелющегося дыма. Расчёт такой: один костёр на каждую сотку сада. Разводят костры вечером. Важный момент: самая холодная температура - в утреннее время. Поэтому не рассчитывайте просто вечером устроить дымовуху и уйти спать. Эти кучи придётся обновлять несколько раз за ночь.

2. Укрытие

Защитить ещё молодые и невысокие теплолюбивые деревья можно и с помощью спанбонда, мешковины, старой простыни, соорудив из них для кроны своеобразный чехол и плотно закрепив его на стволе. Делать это нужно днём, пока воздух ещё тёплый. Этот способ поможет растениям пережить заморозки до -5 градусов.

3. Дождевание

Это полив почвы под деревьями и опрыскивание самих деревьев водой. Увлажнение воздуха при пониженной температуре вызывает конденсацию водяных паров и выделение тепла. Если при заморозке температура воздуха ниже 0 градусов, то при дождевании вода замерзает и покрывает растения тонкой ледяной коркой, которая препятствует дальнейшему охлаждению тканей. Учитывайте, что орошать деревья нужно за несколько часов до температурного пика заморозка.

4. Внекорневая подкормка

За сутки до похолодания полезно опрыскать кроны деревьев раствором фосфорнокалийных удобрений: 50 г двойного суперфосфата залить 1 л горячей воды, настоять 3-4 часа, процедить и развести в 10 л воды. Затем в рабочий раствор добавить 20 г калийной селитры. Этот способ поможет растениям выстоять перед понижением температуры до -2 градусов.

После заморозков для восстановления деревьев опрыскайте кроны препаратом "Эпин Экстра" или "Циркон" (по инструкции). Они хорошо справляются со стрессом у растений и способны улучшить их состояние. Разумеется, замороженные цветки уже не спасти, а вот те, что получили лишь частичные повреждения или ещё не успели раскрыться, могут восстановиться.

Тёплый полив не спасёт!

Утром после заморозка садоводы на дачных форумах советуют пролить растения тёплой водой. Но специалисты не видят в этом смысла. Дело в том, что тёплая вода не реанимирует погибшее растение или цветки. А для живого дерева эта процедура даже вредна: растение пострадает от перепадов температуры. Это как с разморозкой ягод вишни: если из морозилки переложите их в холодильник, то, медленно, постепенно оттаивая, они сохранят свою форму, да и на вкус будут больше напоминать свежую продукцию. А если из холода переложите сразу в тёплое помещение - ягоды превратятся в кашу. То есть процесс оттаивания должен быть естественным, постепенным. После ночных заморозков, если растения под спанбондом, не торопитесь его снимать. Молодые деревца желательно даже притенить, чтобы они сразу не попали под обжигающие солнечные лучи.