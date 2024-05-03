Двускатная или арочная: какую теплицу из поликарбоната выбрать

В наших широтах сегодня мало кто обходится на дачных участках без теплицы. Она гарантирует, что с такими трудами взрощенная рассада останется целой и невредимой.

Каркас - дело серьёзное

Правильный каркас для теплицы должен плохо проводить тепло, быть необъёмным и долговечным. Конструкции, выполненные из металла, являются долговечными и надёжными. Для создания каркаса используют профильные трубы, алюминий или оцинкованную сталь. А вот деревянные конструкции способны лучше металлических парников удерживать тепло. Правда, на них надо наносить специальные защитные средства и постоянно красить, в противном случае древесина быстро сгниёт. Для изготовления таких теплиц обычно применяют сосну.

Варианты покрытия

Большим спросом пользуются парники с использованием поликарбоната, стекла или плёнки. Многие уверены, что поликарбонат превосходит по своим характеристикам все остальные материалы, но это не совсем так. Плёнка тоже обладает преимуществами, например, в любой момент можно разобрать крышу или стену теплицы для тщательного проветривания. Тем более что потом покрыть парник плёнкой не составит особого труда. Дачники осенью её снимают, чтобы защитить материал в зимний период, поскольку тяжесть снега он не выдержит и порвётся. Правда, каждый год им приходится заново натягивать этот материал на теплицу. Этот вариант особенно подходит тем, кто не может зимой следить за ней и убирать с крыши снег.

Плёнка стоит недорого, но нужно учитывать, что покупать её придётся довольно часто. Многие разновидности полиэтилена быстро изнашиваются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Вдобавок плёнку можно легко проткнуть или порвать. Зато она не расколется, поэтому считается безопаснее стекла.



Конструкции из стекла имеют высокую светопропускную способность, не подвержены горению и окислению, чего нельзя сказать о плёночных конструкциях. Сочетание стеклянного покрытия с деревянным каркасом позволит сделать натуральное и экологичное строение. К сожалению, у таких теплиц тоже присутствуют недостатки - они обладают хрупкостью и большой теплопроводностью. Разумеется, стеклянный парник прослужит намного дольше плёночного сооружения. Однако из-за высокой его теплопроводности урожай будет поздним.

Для изготовления поликарбонатных парников используют полимерный пластик, устойчивый к механическим повреждениям. Поликарбонат не хуже стекла пропускает свет, не отдавая при этом тепло наружу. При его установке нужно обязательно обращать внимание на поверхность материала, поскольку лицевую сторону заменять обратной нельзя. Изнанку поликарбоната быстро разрушат солнечные лучи. Поликарбонат имеет низкую теплопроводность, но высокую светопроницаемость, что способствуют долгому удержанию тепла в парнике, однако, в жаркую погоду температура воздуха в нём может подниматься до 60 градусов. Вот почему рекомендуется выбирать теплицы с двумя дверями и форточками для проветривания.

Факт Хороший пластик обязательно имеет защиту от ультрафиолетового излучения - она поможет покрытию теплицы не помутнеть и не потерять прочность со временем. Информация о наличии защитного слоя напечатана на упаковке поликарбоната. Кроме того, обязательно маркируется наружная сторона листа. И конечно, надёжный производитель не экономит на саморезах и уплотнительных шайбах, с помощью которых покрытие крепится к каркасу.

Форменное разнообразие

Теплица. freepik.com/rawpixel.com

Двускатная теплица



Хороша тем, что её можно сделать практически из любых материалов (брусок, старые оконные рамы, металлопрофиль) и накрыть чем угодно (стеклом, поликарбонатом, плёнкой, спанбондом). Пользоваться "двускаткой" очень удобно. Вам не придётся приседать или сильно наклоняться, чтобы добраться до крайних растений. Зимой на наклонной поверхности крыши не скапливается снег, поэтому вероятность повреждения каркаса сведена к минимуму. Но у такой конструкции есть и минусы. Во-первых, это большое количество деталей, что усложняет монтаж. Во-вторых, существенные теплопотери с северной стороны.

Односкатная теплица

Может быть как самостоятельным сооружением, так и пристройкой к дачному домику или хозблоку (с южной стороны). Отдельно стоящие односкатные теплицы отличаются хорошей освещённостью внутреннего пространства. Они идеально подходят для выращивания светолюбивых культур, которые плохо реагируют на недостаток естественного освещения. Пристенные сооружения экономичны, на их возведение требуется меньше всего материалов. Однако из-за того, что одна стенка примыкает к постройке, в теплицу попадает меньше света.

Арочная теплица

В отличие от конструкции с вертикальными стенами арочная теплица лучше сопротивляется ветру. А ещё она имеет небольшую отражающую поверхность, благодаря чему пропускает внутрь больше света. Конструкция такой теплицы предусматривает минимальное количество деталей крепления и возможность удлинить сооружение, добавив новые секции. Плюс ко всему, такая теплица очень лёгкая и не требует основательного фундамента. Главным минусом арочной теплицы является необходимость постоянно счищать снег с крыши зимой. Если этого не делать, конструкция может прогнуться или сломаться. А ещё в такой теплице сложно разместить полки, стеллажи и другие вспомогательные конструкции.