Как правильно поливать рассаду, чтобы избежать "чёрной ножки"

Если при поливе замачивать основания стеблей и листьев, то даже самые выносливые виды рискуют получить болезни и гнили. Поливать рассаду нужно бережно, медленно, не под корень, а по периметру горшочка и в междурядья, равномерно распределяя воду.

Главная стратегия - индивидуальный подход

Для рассады одинаково опасны как переувлажнение, так и недостаточный полив. Как ни парадоксально, но из-за ошибок полива рассаду теряют куда чаще, чем из-за неправильных условий содержания. Универсальных рецептов полива не существует! На частоту полива влияет объём грунта, температурные условия, потребности конкретного вида растений... В общем, у всех разные условия, в которых нужно "подбирать ключик" к поливу. Есть простой способ определить, что земляной ком высох: поднять горшочек с рассадой! Если горшочек лёгкий, влаги в почве не осталось, если тяжёлый, то ещё достаточно (даже если сверху почва выглядит подсушенной).

Не поливать водой из-под крана!

Водопроводная вода, не отстоявшаяся в течение суток, во-первых, слишком холодная (может вызвать корневые гнили), во-вторых, содержит вредные примеси. Поэтому полив стоит производить только отстоянной водой комнатной температуры, не выливая из лейки осадок на дне. Считается, что для полива хороша талая снеговая вода. Хороша, но только если снег собран в экологически чистых местах. Кипяченой водой тоже лучше не поливать: это "мёртвая" вода. Она, конечно, не навредит, но и пользы не принесёт.

Полив рассады. freepik.com/rawpixel.com

Лучше часто и понемногу, чем редко и обильно

Для рассады всегда предпочтительнее частые, но скудные поливы, которые медленно и равномерно увлажняют почву. При таком поливе почва успевает так же равномерно подсыхать.

Не лить на листья и стебель

Если при поливе замачивать основания стеблей и листьев, то даже самые выносливые виды рискуют получить болезни и гнили. Поливать рассаду нужно бережно, медленно, не под корень, а по периметру горшочка и в междурядья, равномерно распределяя воду.

Лучшее время полива - утро

Ранней весной, когда мы выращиваем рассаду, между днём и ночью существует большой температурный контраст. Ночью растения потребляют влагу менее активно, поэтому поливать их вечером не стоит. Безопаснее всего поливать рассаду утром: за день влага успевает равномерно распределиться по почве.

На разных этапах потребность во влаге разная

До появления всходов нужно следить, чтобы грунт не пересыхал, но и не был переувлажнённым. Для этого раз в день достаточно снимать с ёмкости крышку или стекло и опрыскивать из пульверизатора. После появления всходов нежным былинкам достаточно нескольких капель - не нужно промачивать весь объём емкости: корни не развиты, растишки не в силах впитать всё и могут заболеть черной ножкой. После появления всходов для полива лучше использовать пипетку или спринцовку. По мере роста рассады объём необходимой влаги увеличивается, но поливать лейкой можно, только когда у растений появится нескольких пар настоящих листиков.

Торфяные стаканчики и таблетки нужно поливать чаще

Ёмкости, в которых выращивается рассада, тоже влияют на частоту полива. Особого внимания требуют торфяные горшочки и торфяные таблетки: в них почва пересыхает быстрее, так как они сами впитывают влагу. В них поливы нужно увеличить на 30%.

Лучше недолить, чем перелить

Недолить всегда лучше, чем перелить, так как исправить недолив проще. А вот если перелили, то просушить грунт быстро уже не получится.

Не все любят влагу одинаково

При поливе нужно учитывать, что перцы, баклажаны и томаты не любят излишнего увлажнения. Для них подсушивание земляного кома не так критично, как переливы. А вот капуста и огурцы требуют много влаги: грунт должен быть постоянно увлажнённым.