Сложно поверить, но фильм неохотно выпускали на родине: образ главной героини не соответствовал строгим канонам советской нравственности. Героиню Татьяны Самойловой, не дождавшуюся бойца с фронта, нецензурно охарактеризовал сам Никита Хрущёв. Но с 12 октября 1957 года в советском кинематографе появилась новая точка отсчёта. Никто и никогда раньше не говорил о войне таким языком…

1. В судьбе картины «Летят журавли» много совпадений

И начались они с того, что в руки режиссёра Михаила Калатозова случайно попали гранки журнала «Театр» с пьесой Виктора Розова «Вечно живые». Уже на следующий день режиссёр стоял в дверях коммунальной квартиры, где жил драматург, с предложением автору сделать сценарий.

Кадр из фильма «Летят журавли». kinopoisk.ru

В июле 1956 года сценарный отдел «Мосфильма» дал заключение, позволявшее запустить картину в производство. Правда, там отмечалась спорность сцены, «в которой Марк овладевает Вероникой».

2. Изначально на главную роль в фильме была приглашена другая актриса

Кадр из фильма «Летят журавли». kinopoisk.ru

Это была Елена Добронравова. Но «излишне солидная» актриса проиграла 23-летней студентке Татьяне Самойловой. Последняя пленила режиссера необычной внешностью и раскосыми миндалевидными глазами. Между тем Виктор Розов первоначально возражал против Самойловой, считая её недостаточно опытной. Сразу же после «Журавлей» Калатозов снял Самойлову в другом своем фильме — «Неотправленное письмо» (1959 год). Картина не менее гениально снята тем же оператором Сергеем Урусевским, но предыдущей славы не имела.

3. Алексей Баталов главную роль тоже получил не сразу

Кадр из фильма «Летят журавли». kinopoisk.ru

Вот что рассказала племянница актера, актриса Анна Ардова: «Дядя Лёша говорил, что были пробы, но он не прошел. И вот как-то сидел он расстроенный, пил кофе в мосфильмовском кафе, и тут подбегает к нему ассистентка фильма „Летят журавли“. Мол, Алексей, выручите, некому актрисе подыграть. Делать нечего — надо помочь. Дядя Лёша, ни на что не надеясь, пошёл и просто ассистировал, особо не напрягаясь. И после этого его взяли на роль. Мне кажется, что это просто судьба, вот и всё».

4. Страдания Вероники давались Самойловой поразительно натурально , так как актриса сама мучилась во время съёмок

Кадр из фильма «Летят журавли». kinopoisk.ru

Актриса задыхалась из-за прогрессирующей туберкулёмы лёгкого и буквально жила на уколах. Когда снимали сцену, где её героиня идёт в разбитый во время бомбежки дом, Татьяна потеряла сознание. У совсем ещё молодой девушки, не выдержавшей режима съёмок — с 8 утра до 12 ночи, — разболелось сердце. Врачи констатировали у Самойловой микроинфаркт.

5. После «Журавлей» понятие «камера Урусевского» прочно прописалось во всех учебниках мира по операторскому мастерству

Оператор Сергей Урусевский. kinopoisk.ru

Он показал, как можно снимать без штатива, и первым использовал широкоугольный объектив. Знаменитое кружение березок в сцене гибели Бориса — приём, который позже будут использовать операторы и отечественного, и зарубежного кино. Вскоре даже камеры стали выходить со специальными нарезками, позволяющими аппарату вращаться. Александр Митта как-то заметил: «Появление „Журавлей“ без Урусевского вообще было бы невозможно. Это картина, у которой два автора, и ещё неизвестно, кто больше — режиссёр или оператор — вложил в неё».

6. Пабло Пикассо был потрясён , увидев фильм

Кадр из фильма «Летят журавли». kinopoisk.ru

Оператору Сергею Урусевскому он сказал: «За последние сто лет я не видел ничего подобного! Ты пишешь светом, ты не рисуешь — ты пишешь». Восхитила его и игра Татьяны Самойловой. Художник признался ей: «Сейчас я обнимаю простую московскую девчонку, а завтра ты будешь всемирной звездой: на звёздной машине ты въедешь в звёздный город, и мне будет к тебе не подступиться».

Виктора Розова постоянно спрашивали, почему он так назвал фильм и что это означает. Драматург честно признавался: «Пришло в голову, понравилось, вот и всё. Что-то в поднебесном журавлином полёте есть от вечности».

7. Татьяна Самойлова — единственная отечественная актриса , претендовавшая на премию Британской киноакадемии

Кадр из фильма «Летят журавли». kinopoisk.ru

Её соперницами были Элизабет Тейлор («Кошка на раскаленной крыше»), Джульетта Мазина («Ночи Кабирии»), Анна Маньяни («Дикий ветер») и Ингрид Бергман («Таверна «Шестое счастье»). В итоге победила Симона Синьоре («Путь наверх»).

8. Мэтр французского кино Клод Лелуш ( «Мужчина и женщина») признался , что пришёл в большое кино благодаря «Журавлям»

Кадр из фильма «Летят журавли». kinopoisk.ru

В 1957 году он приехал в Москву, ему было всего 19 лет. Волею судеб Лелуш познакомился с Михаилом Калатозовым и наблюдал за его работой над фильмом «Летят журавли». Вернувшись в Париж, молодой человек позвонил в дирекцию Каннского фестиваля и сказал, что они обязательно должны взять на конкурс одну потрясающую русскую картину.

9. Лента изменила профессиональные судьбы и многих мэтров отечественного кинематографа

Кадр из фильма «Летят журавли». kinopoisk.ru

Андрей Кончаловский, с детства мечтавший стать пианистом, бросил консерваторию и отправился на режиссёрский факультет ВГИКа. Глеб Панфилов, выйдя из зрительного зала, на следующий день взялся за организацию любительской киностудии. Солидарен с ним был и Сергей Соловьёв: «Лет в тринадцать я впервые посмотрел фильм «Летят журавли», и у меня словно «крышу сорвало». Мне сразу стало ясно, что ничем другим в своей жизни заниматься не буду — только кино».

10. Важнейшему «кинокритику» того времени Никите Хрущеву фильм не понравился

Кадр из фильма «Летят журавли». kinopoisk.ru

Более того, главную героиню он в сердцах назвал «патлатой шлюхой». Впервые в истории советского кино героиня облачилась в обтягивающий, подчёркивающий фигуру свитер. Но, разумеется, после выхода фильма сотни советских девушек приняли образ Вероники за эталон. Тогдашние красавицы старательно рисовали раскосые глаза и начёсывали волосы, подражая Самойловой-Веронике.

11. «Летят журавли» стал единственным советским фильмом , получившим «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Кадр из фильма «Летят журавли». kinopoisk.ru

В борьбе за приз фильм обогнал «Моего дядю» Жака Тати, «На пороге жизни» Ингмара Бергмана и «Братьев Карамазовых» Ричарда Брукса. Любопытно, что кроме «Журавлей», на том конкурсе в Каннах был ещё один фильм от советского режиссера. Он назывался «Пардеши» — совместная с индийской киностудией приключенческая лента (сорежиссёр — Василий Пронин). О чем был этот фильм и как он попал на конкурс, сейчас никто и не помнит.

12. При переводе названия картины на французский язык возникла заминка

Кадр из фильма «Летят журавли». kinopoisk.ru

Дело в том, что «журавль» на сленге парижских клошаров означает… падшую женщину. А глагол «летать» и вовсе имеет омоним — «красть». Отсюда словосочетание «Летят журавли» запросто можно было бы прочесть, как «Проститутки воруют». «Трудностей перевода» решили избежать, и во французском прокате картина прошла под названием «Когда пролетают аисты».