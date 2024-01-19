30 лет фильму "Маленькая Вера": пенсионеры рвались на сеансы со словами: "Прежде чем умереть, я должен это увидеть!"

Тридцать лет назад, 29 января 1989 года, на экраны Советского Союза вышел дебютный фильм Василия Пичула "Маленькая Вера", последняя лента, про которую можно сказать: "Вся страна видела". Почти 55 миллионов зрителей посетило кинотеатры - народ ломился на первую в отечественном кино даже не постельную - "коечную" сцену. Секса в СССР, как известно, "не было", поэтому откровенные сцены шокировали зрителей.

Какие времена, такие и нравы

Откровенная история юной девушки, пытающейся вырваться из несуразно устроенного быта, затрагивала самое сокровенное - жизнь среднестатистической советской семьи. Неприкрытая жёсткая натуралистичность убогой жизни провинциального городка стала прекрасным примером так называемого "кино новой волны", сильно контрастировавшего с кинематографом времён застоя. Вера маленькая, потому что младшая в семье. Одетая с кооперативным шиком выпускница забирается по пожарной лестнице в комнату главного общежитского ловеласа и овладевает им в позе наездницы.

Киноочерк нравов создали дебютанты - 27-летний режиссёр Василий Пичул и его жена, сценаристка Мария Хмелик. Веры в добродетельность современников у авторов тоже немного. Героиня не должна была появиться на свет - мама собиралась делать аборт, но подходила очередь на квартиру, а с двумя детьми давали двухкомнатную. В этих блочных хоромах и развернутся самые драматичные моменты последнего культового фильма советской эпохи.

"Маленькая Вера". Скриншот.

Время тогда было сложное, перестроечное, потому появление съёмочной группы из Москвы в украинском городе Жданове (ныне Мариуполь) горожан абсолютно не впечатлило. Снимали фильм в самой обычной обшарпанной пятиэтажке, каковых в городе сотни, а сам Вася Пичул - 26-летний скромняга, сын рабочего и швеи - совершенно не смахивал на столичного режиссёра. При этом более подходящий город для съёмок, пожалуй, трудно было найти не только на Украине, но и на всей территории СССР.

Как и требовалось по сценарию, Жданов был настоящим "городом контрастов", где необычным образом сочетались мягкий шум морского прибоя и резкие заводские гудки, свежий бриз и смог меткомбинатов, беззаботные курортники и чёрные от копоти работяги, которые даже на пляж ездили на КАМАЗах. Поэтому одна их квартир хрущёвки на окраине города, на улице Ломизова, 15, и стала одна главной съёмочной площадкой фильма.

Дурная слава

Встреча исполнительницы главной роли Натальи Негоды и режиссёра произошла случайно. "Она пришла на студию Горького получать гонорар за роль комсомолки Зины в фильме "Завтра была война". Там её увидел наш администратор и привёл ко мне. Дальше были пробы. Сначала на роль Веры планировалась Ирина Апексимова, но её пригласили в фильм "Башня". Негода не пыталась вызвать к себе никакой симпатии, про неё всегда рассказывали жуткие истории - как она ведёт себя в жизни, как в театре... И я, конечно, не горел желанием приглашать её в фильм. Но когда Апексимова отказалась от роли, я был очень расстроен, а Татьяна Лиознова, бывшая по тем временам вроде продюсера, заставила показать ещё раз пробы и выбрала Негоду", - вспоминал позже Пичул.

"Маленькая Вера". Скриншот.

Вопреки ожиданиям режиссёра и съёмочной группы, Негода никак не проявляла свой пресловутый дурной характер: "С ней работать было легко, даже постельная сцена (первая откровенная в отечественном кино) далась на удивление просто. Она великая актриса, а про таких всегда говорят гадости. Это мой первый фильм, в нём масса ошибок, но никто их не видит, потому что там есть энергетика".

А поутру они проснулись... звёздами

Поселились киношники в центральной гостинице Жданова. Заведение, типичное для той поры: гнутые алюминиевые вилки в буфете, горячая вода по часам, застиранные до дыр простыни. Негода в свободное от съёмок время откровенно маялась.

"Маленькая Вера". Скриншот.

Василий Пичул потом рассказал, как однажды она на пару с Сашей Табаковой пропала на три дня. В город как раз приехал с гастролями Ленком, и девочки не удержались - замутили с коллегами многодневную вечеринку. Андрей Соколов тоже с теплотой вспоминает время, проведённое в Жданове. Пляж красивые барышни, арбузы и домашнее вино - ну просто рай, а не работа!..

После премьеры 24-летняя Наталья Негода проснулась знаменитой: после московского ТЮЗа, где ей давали роли зверюшек, - награда "лучшей актрисе года", международные гран-при, фотосессия для "Плейбоя", титул "секс-символ перестройки", съёмки в Голливуде и, наконец, переезд в Штаты. "Маленькая Вера" произвела в звёзды и 25-летнего Андрея Соколова, сыгравшего красавца Сергея.

"Маленькая Вера". Скриншот.

Нельзя не отметить и заслугу актёров старшего поколения - Людмилы Зайцевой и Юрия Назарова, сыгравших мать и отца Веры. И Зайцевой, и Назарову сценарий не понравился, поначалу сниматься оба не хотели. В итоге эти роли у Зайцевой и Назарова - одни из лучших в их актёрских биографиях. А изменённый финал фильма - внезапная смерть отца (по сценарию, отравившись, умирала всё-таки Вера) - воспринимается едва ли не более трагичным. И логичным: что может быть страшнее для отца, если дочь по его вине, пусть и непреднамеренной, пытается уйти из жизни?

Вождю чернуха не понравилась

У кинотеатров тогда выстраивались длинные очереди, с давкой и потасовками. Пичул вспоминал, как однажды ему пришлось лично вытаскивать в Ленинграде из толпы у касс старичка-ветерана, который на вопрос, куда он-то рвётся, ответил: "Прежде чем умереть, я должен это увидеть!" Так что же, собственно, "это"? Мелькнувшая пару раз голенькая фигурка тоненькой загорелой девчонки - Веры? Полутораминутная сцена "занятий любовью"? Сниматься в роковой сцене и актёр, и актриса (на съёмках друг с другом не поладившие) стеснялись: они же были комсомольцами. Сам Горбачёв, по слухам, демонстративно покинул просмотр, устроенный "в верхах". Молодых режиссёра и сценаристку обвинили в очернении советской молодёжи. А в народ ушла эпиграмма: "Сегодня всё разрешено, что раньше было не положено, и под застойное кино секс-бомба наконец подложена".

"Маленькая Вера". Скриншот.

Но!.. Шокирующая репутация фильма заслонила и заслоняет от многих главное его достоинство, смысл и суть его как настоящего, а вовсе не однодневного произведения киноискусства. Честного, пронзительно-правдивого, с сердечной болью, горечью и сочувствием. Быть может, "Маленькая Вера" - это картина не столько о молодых, сколько о родителях. И трагедия, разыгравшаяся в ней, - это их трагедия.

После "Маленькой Веры", которая, в определённом смысле, стала символом раскрепощения, на экран потоком хлынули ленты на запрещённые темы. Далеко не всем из них удавалось повторить успех фильма Пичула...