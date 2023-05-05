Простые сложности о посадке картофеля

Казалось бы, что может быть проще, чем поса дить картошку? Закопал её в землю - и все дела, знай только окучивай да колорадских жуков собирай! Однако, если хотите существенно повысить урожайность "солнечного клубня" (так переводится с латыни научное название картофеля Solanum tuberosum), придётся произвести ряд предпосадочных процедур.

Обязательно ли проращивать клубни перед посадкой?

Лучше да, ведь это поможет выяснить, здоров ли семенной материал внутри (если нет, то ростки появляются слабые), и позволит добиться более ранних всходов за счёт стимуляции роста корней. Желательно, чтобы клубни были размером с куриное яйцо, ведь крупные прорастают медленно, а мелким может не хватить питания.



Клубни распределите в один слой на клеёнке на свету в тёплом помещении. Под яркими солнечными лучами оставлять не стоит: ростки подсохнут или одеревенеют. Лучше прикрыть клубни тонкой тканью и переворачивать раз в 7-10 дней.

Чем обеззаразить клубни?

Не бойтесь использовать перед посевной современные химпрепараты: они не навредят вашему здоровью, ведь распадаются ещё до полного созревания растения. Если предпочитаете органические составы, опрыскайте семенной материал за день до посадки растворами марганцовки (10 г на 10 л воды) или борной кислоты (5 г на 10 л). Либо подержите в них клубни 30 минут. Самый действенный способ - использование бордоской жидкости (по инструкции). Она дополнительно защитит от фитофтороза, проволочника и колорадского жука. "Фитоспорин М" справится не хуже, но у него есть свои особенности применения.

Стоит ли вносить удобрения в почву?

Да, подкормки помогут повысить урожайность картофеля. Либо запахивайте их в почву перед посадкой, либо обработайте ими клубни. Самый простой вариант - внести в почву осенью навоз (8-10 кг на м2) в сочетании с золой. Весной же за оди-два дня до посадки можно опрыскать клубни раствором "Эпина" (по инструкции).



Если сажаете картошку под лопату и любите органику, добавляйте в каждую лунку по 200 г древесной золы либо по горсти луковой шелухи. Можно использовать комплексные минеральные удобрения, но не более 10 г на куст.

На какую глубину сажать клубни?

Это зависит от состава почвы, размера семенного материала и погодных условий. На суглинках с нормальной влажностью клубни можно опускать на глубину 6 - 8 см, в засушливых районах - на 8 - 11 см. Резаный картофель заглублять нужно всего на 4 - 5 см, иначе ему не хватит питательных веществ для прорастания.

Картофель. freepik.com/relampagoestudio

Не сажайте картошку слишком густо! Расстояние между клубнями должно быть 35 - 40 см. Междурядья делайте шириной не менее 70 см, тогда не возникнет проблем с обработкой почвы и уходом за кустами. Сажать картошку нужно при температуре воздуха не ниже +8 градусов, а лучше всего - когда земля прогреется на 10 - 12 см. Повысить температуру почвы можно, внеся в неё перегной.