Простые сложности о посадке картофеля

Обязательно ли проращивать клубни перед посадкой?
Лучше да, ведь это поможет выяснить, здоров ли семенной материал внутри (если нет, то ростки появляются слабые), и позволит добиться более ранних всходов за счёт стимуляции роста корней. Желательно, чтобы клубни были размером с куриное яйцо, ведь крупные прорастают медленно, а мелким может не хватить питания.
Клубни распределите в один слой на клеёнке на свету в тёплом помещении. Под яркими солнечными лучами оставлять не стоит: ростки подсохнут или одеревенеют. Лучше прикрыть клубни тонкой тканью и переворачивать раз в 7-10 дней.
Чем обеззаразить клубни?
Не бойтесь использовать перед посевной современные химпрепараты: они не навредят вашему здоровью, ведь распадаются ещё до полного созревания растения. Если предпочитаете органические составы, опрыскайте семенной материал за день до посадки растворами марганцовки (10 г на 10 л воды) или борной кислоты (5 г на 10 л). Либо подержите в них клубни 30 минут. Самый действенный способ - использование бордоской жидкости (по инструкции). Она дополнительно защитит от фитофтороза, проволочника и колорадского жука. "Фитоспорин М" справится не хуже, но у него есть свои особенности применения.
Стоит ли вносить удобрения в почву?
Да, подкормки помогут повысить урожайность картофеля. Либо запахивайте их в почву перед посадкой, либо обработайте ими клубни. Самый простой вариант - внести в почву осенью навоз (8-10 кг на м2) в сочетании с золой. Весной же за оди-два дня до посадки можно опрыскать клубни раствором "Эпина" (по инструкции).
Если сажаете картошку под лопату и любите органику, добавляйте в каждую лунку по 200 г древесной золы либо по горсти луковой шелухи. Можно использовать комплексные минеральные удобрения, но не более 10 г на куст.
На какую глубину сажать клубни?
Это зависит от состава почвы, размера семенного материала и погодных условий. На суглинках с нормальной влажностью клубни можно опускать на глубину 6 - 8 см, в засушливых районах - на 8 - 11 см. Резаный картофель заглублять нужно всего на 4 - 5 см, иначе ему не хватит питательных веществ для прорастания.
Не сажайте картошку слишком густо! Расстояние между клубнями должно быть 35 - 40 см. Междурядья делайте шириной не менее 70 см, тогда не возникнет проблем с обработкой почвы и уходом за кустами. Сажать картошку нужно при температуре воздуха не ниже +8 градусов, а лучше всего - когда земля прогреется на 10 - 12 см. Повысить температуру почвы можно, внеся в неё перегной.