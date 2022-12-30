55 лет назад, 1 января 1968 года, на экране Центрального телевидения вместо привычных выпусков «Новостей» появилась программа с тогда ещё никому не известным названием — «Время». В тот момент вряд ли кто-то мог предположить, что ей будет суждено побить все рекорды долголетия на отечественном телевидении.

«Время» — было главной программой СССР! Так было вплоть до 1991 года, когда драматические события в стране отразились и на судьбе программы. Почти на четыре года она исчезла из эфира, но когда политические бури утихли, вернулась на телеэкраны.

Сначала была оттепель

С началом хрущёвской оттепели «железный занавес» приподнялся, и советские телевизионщики стали изучать зарубежный опыт. На телевидении появились еженедельные программы, определившие направление развития политики вещания: «Эстафета новостей», которую делал Юрий Фокин по западному аналогу, «Рассказы о героизме» Сергея Смирнова, «КВН» и «Голубой огонёк». Именно на этом фундаменте родилась идея ежедневной информационной программы, которая должна была стать новым этапом демократизации вещания. Первым главным редактором «Времени» стал Николай Бирюков.

Екатерина Андреева в ретро-фотосессии. Пресс-служба Первого канала.

Вообще, 1968 од был переломным в отношении власти к журналистике. К этому моменту уже сформировалась целая когорта журналистов, которые могли нормальным человеческим языком описывать события, давать им оценку. И программа «Время» была задумана как острая, динамичная репортёрская передача. Изначально она строилась по принципу «от общего к частному»: блок союзной информации, блок международной, затем «5 минут Гиппократа» и далее телевизионное расследование. Но, увы, всё рухнуло 21 августа, когда советские танки вошли в Прагу. Журналистов в кадре заменили дикторы — Виктор Балашов и Нона Бодрова (Диктор Иваныч и Нона Дикторовна), а программа «Время» на долгие годы превратилась в рупор Кремля.

Первый эфир В первом выпуске «Времени» рассказывали о пробеге нового автомобиля «ГАЗ-24», о подмосковном совхозе «Заря коммунизма», о введении системы виз в ГДР. В программе было около 20 блоков, посвящённых разным темам: политическим, культурным, медицинским, спортивным. Однако сами «временщики» шутили, что главным в программе было рассказать всё «о нём», а потом коротко о погоде. Первые сюжеты снимали на 16-миллиметровую киноплёнку. В студии стояли два проектора: один давал изображение, другой — звук. Монтажёрам надо было изловчиться смонтировать всё так, чтобы изображение совпадало со звуком.

Шаг влево , шаг впрво — расстрел…

Заставка программы «Время». phonoteka.org

В советские времена, в отличие от дней сегодняшних, желающих работать в эфире было мало. Тогдашний генсек Леонид Брежнев очень любил смотреть программу «Время», поэтому на человека в кадре ложилась колоссальная ответственность. Импровизация в кадре не приветствовалась. Бывший репортёр «Времени» Георгий Кузнецов вспоминает: «В День Конституции (сталинской, 1936 года) я собрал в студии людей 1936 года рождения. К нам пришёл композитор Овчинников, который сыграл вальс из кинофильма „Дворянское гнездо“, — это сочли крамолой. А тут я ещё ляпнул: „Вам всем по 33 года — это возраст Иисуса Христа“. После этого некоторое время меня к эфиру не допускали».

Признание и инфаркт

Заставка программы «Время». Пресс-служба Первого канала.

В 70-м председателем Гостелерадио становится Сергей Лапин. С его приходом престиж телевидения в обществе резко вsрос. Лапин напрямую подчинялся Брежневу, а телевизионщиков стали рассматривать как партийных работников высокого ранга. Лапин всячески поддерживал тогдашнего главного редактора «Времени» Юрия Летунова, который сумел вывести программу на качественно новый уровень. Будучи опытным радийщиком, Летунов привёл на ТВ команду талантливых репортёров с «Маяка» — ЕвгенияСиницына, Германа Седова, Дамира Белова. Они пытались сделать программу с человеческим лицом. И в течение нескольких лет она стала культовой.

Рассказывают, что наш знаменитый режиссёр Сергей Герасимов очень гневался, если кто-то звонил по телефону в то время, когда вся страна смотрела «Время». В 1977 году программа получает Государственную премию. Однако в том же году, не выдержав нервных перегрузок, Летунов зарабатывает инфаркт и уходит из программы. Новым главным редактором становится Виктор Любовцев.

Всевидящее око

Заставка программы «Время». phonoteka.org

Журналисты и редакторы советского периода находились под неусыпным контролем отделов пропаганды и международной информации ЦК КПСС, КГБ и Главлита. Последнее ведомство отслеживало соблюдение государственной тайны. Текст или картинку невозможно было выпустить в эфир без его визы. Материалы будущих программ сверялись с перечнем запретов. Туда входили названия предприятий, секретная география, съёмки с определённой высоты, численность населения некоторых городов.

Екатерина Андреева в ретро-фотосессии. Пресс-служба Первого канала.

Неофициальной частью работы Главлита было информирование «инстанций» о тех или иных вещах, которые с точки зрения идеологии казались цензорам неприемлемыми в эфире. Главному редактору могли позвонить и сказать: «Вот у тебя там есть такой аспект, который был бы нежелателен. Если ты это не вырежешь, мы сообщим в ЦК». Он мог убрать этот материал, а мог и не убирать, но потом надо было отвечать перед отделом ЦК. Для того чтобы не вступать в объяснения с парторганами, даже придумали некий ранжир, согласно которому выступление секретаря ЦК, члена Политбюро, должно было длиться три минуты, а обычного секретаря ЦК — полторы.

Игорь Кириллов. Скриншот.

Любимец вождей Говорят, любимым диктором Брежнева был Игорь Кириллов. Когда нужно было прочитать особо важные сообщения, то по требованию Комитета по телевидению и радиовещанию других дикторов-мужчин отстраняли от эфира и вызывали Кириллова. Ему было перед коллегами неловко, но раз партия сказала: «Надо»… Возможно «наверху» Кириллова ценили за то, что он мог легко найти логику в любом постановлении ЦК. Но и после смерти Брежнева, главные новости страны читал Игорь Леонидович. В смертоносное для вождей время, появился даже такой анекдот. Когда Кириллов уже сообщил о Брежневе, Суслове, Пельше и Устинове, он вновь появился в эфире в обычном по такому случаю чёрном костюме и с отработанной торжественно-скорбной интонацией объявил: «Товарищи, вы, наверное, будете смеяться, но Черненко тоже умер».

На изломе истории

К 1980-м программа «Время» становится барометром, по ней диссидентствующая интеллигенция определяла, куда клонится внутренняя и внешняя политика государства. Альтернативным источником информации были западные «голоса». Григорий Шевелёв, сменивший Любовцева на посту главного редактора основной идеологической программы Страны Советов, работая по законам системы, уже старался не соприкасаться ни с чиновниками партаппарата, ни с «людьми в штатском» из КГБ.

Анна Шатилова. Скриншот.

Лишь однажды редакции программы пришлось выполнить прямой заказ КГБ. Её попросили сделать несколько записей Луиса Корвалана, который должен был уехать в Чили нелегально. В тот момент, когда он был в Чили, «Время», показывало

его по телевизору, обеспечивая алиби латиноамериканскому коммунисту.

С приходом к власти Михаила Горбачёва подход к подаче информации начал меняться, что позволило приоткрыть шоры узкого формата и совершить прорыв в информационном вещании. Первым серьёзным экзаменом для объявленной в стране гласности явилась чернобыльская катастрофа. Информация о Чернобыле скрывалась так тщательно, что даже люди,

работающие в информационных структурах первой величины, не могли точно знать о том, что происходит на самом деле. На смену Шевелёву пришёл Эдуард Сагалаев. По его словам, именно программа «Время» стала важнейшим этапом в его телевизионном возмужании, закалила его: «телевизионный юноша» превратился в «телевизионного волка».

Заставка программы «Время». phonoteka.org

Программа на все времена

90-е ознаменовались бурной перестройкой на ТВ. Возникали новые каналы, новые новостные программы. У зрителя появилась возможность получать информацию из разных источников. После развала Союза программа «Время» утратила своё название, но на её место всегда ставили развёрнутый выпуск новостей. В 95-м всё вернулось на круги своя, программа вновь появилась в сетке.

В 1994 дикторский отдел был закрыт. Сейчас программа выходит в эфир с одним ведущим: её посменно ведут Екатерина Андреева и Виталий Елисеев. Скриншот.

Сегодня, когда телевидение представляет собой развёрнутую многоканальную сеть, «Время» по-прежнему занимает одно из лидирующих положений среди новостных передач. «Время», порой критикуют, приписывая ему отработанный годами тонкий слух к официозу. Впрочем, новости сейчас можно смотреть и на так называемых независимых каналах — выбор есть. Хотя, заметим, большинство журналистов, ныне диктующих информационную политику в стране, вышли всё из того же «Времени».

Кирилл Клеймёнов , директор Дирекции информационных программ: