Сенсационный финал «Маски»: Киркоров не смог выбрать одного победителя и забрал приз себе

Судьям — Филиппу Киркорову, Валерии, Регине Тодоренко, Тимуру Родригезу и Алексею Воробьёву — с каждым разом всё сложнее было решать, кто покинет шоу, поскольку в новом сезоне участники не переставали удивлять талантами, а некоторые конкурсанты так тщательно скрывали свои личности, что невозможно было даже определить их пол. Споры о гендерной принадлежности, например, Скорпиона велись до самого финала.

Мандрил всех приятно удивил!

Финал принёс множество эмоций, но маловато интриги. Четверо самых сильных участников оказались теми, на кого большинство судей и думали. Первым разоблачили Мандрила. По версиям членов жюри, под этой маской мог скрываться и рэпер с академическим вокалом, и хореограф-стендапер, ведь в каждом выпуске он устраивал настоящие представления. Да и покорять всех вокруг он начал сразу же, исполнив песню Тома Джонса Sex Bomb. Для своего финального выступления Мандрил выбрал песню «Есть только миг», в очередной раз доказав, что под маской скрывается потрясающий артист: он заворожил всех вокруг и убедил членов жюри, что в маске великопнейшего Мандрила находится оперный певец Эльчин Азизов.

«Мандрил замечательный! Он и шутит, и танцует, и иногда неплохо поёт. Может и просто поговорить, и „Гамлета“ почитать. Многогранный образ! Это была какая-то безумная авантюра, которой я обрадовался. Поэтому я буду счастлив вновь надеть эту потрясающую голову, которая превращает меня в ребёнка, которому можно озорничать, а его за это ещё и хвалят. К огромному сожалению, становясь старше мы перестаём баловаться и получать удовольствие от шкодных вещей. А зря! Хорошо, что создатели „Маски“ предоставили мне такую возможность!», — рассказал артист на прощание.

Ох , Пудель! Вот собака!

Потом пришла очередь снимать маску Пуделю. Под ней жюри надеялось увидеть певицу Ладу Дэнс. Так оно и получилось. За 12 выпусков Пулель успел разбить сердца и зрителей, и членов жюри: его стильная причёска, зажигательные танцы и фантастическое чувство юмора завораживали, удивляли и приводили в восторг — Филипп признавался, что чувствует в собаке родственную душу, а Регина Тодоренко просила его провести мастер-класс по танцам.

«Я получила огромное удовольствие от участия в этом проекте! Мне удалось спеть уникальные композиции, и это круто! Образ Пуделька стал неким аватаром, в котором можно было делать всё, что угодно! Когда ты надеваешь маску, то становишься другим человеком, уходишь от своего имени и своих наработок. Уходишь от того, что ты леди и мама и становишься ребёнком, чистой энергией, душой. В общем, мне дико понравилось!», — поделилась впечатлениями от участия в шоу Лада Дэнс.

Мамонтёнок или Скорпион?

В итоге главными финалистами «Маски» стали Мамонтёнок и Скорпион. Даже ведущий шоу Вячеслав Макаров признался, что ему не хотелось бы оказаться на месте членов жюри, поскольку им предстояло сделать непростой выбор.

И у Мамонтёнка, и у Скорпиона был свой уникальный путь в проекте. Первый начал с трогательной «Песни мамонтёнка», затем он удивлял в каждом выпуске, исполняя одинаково круто популярные русские и зарубежные композиции. Легендарную Barcelona Мамонтёнок спел сразу двумя голосами, поразив и членов жюри, и многомиллионную аудиторию.

В финале трогательный Мамонтёнок исполнил «Как молоды мы были», после которой члены жюри не смогли сдержать слёз, и по-королевски спел хит группы Queen The Show Must Go On, появившись на сцене в короне и мантии. Невероятные выступления Мамонтёнка убедили членов жюри в том, что это Дима Билан, потому что «так может только он!».

Впервые на сцену Скорпион вышел с Hijo De La Luna, убедив, пожалуй, всех вокруг в том, что за маской скрывается женщина. В каждом новом эпизоде Скорпион не то что запутывал звёздных судей своими номерами и песнями, он практически доводил до отчаяния всех члнов жюри в попытках угадать, кто же — певец или певица — скрывается за этой маской.

Даже в финале члены жюри до конца не были уверены в своих версиях. Хит группы ABBA Gimme! Gimme! Gimme!, сразивший всех наповал, и песня «Зимний сад» Алексея Глызина, которую Скорпион спел тремя разными голосами, убедили жюри в том, что это Сергей Лазарев.

Когда пришло время голосовать, Валерия и Алексей Воробьёв решили, что победить должен Мамонтёнок, а Тимур Родригез и Регина Тодоренко свои голоса отдали Скорпиону. Последнее слово было за председателем судейской бригады Филиппом Киркоровым. Долгое время певец не мог принять решение, но вдруг на нег сошло озарение — присудить победу обоим участникам. В честь дня рождения певец попросил сделать ему подарок. И продюсеры шоу пошли на это, немного разочаровав Яну Рудковскую и её сына, которые болели за Мамонтёнка.

Когда конкурсанты наконец сняли, Мамонтёнком действительно оказался Дима Билан, а Скорпионом — Сергей Лазарев. Артисты были объявлены победителями четвёртого сезона сезона.

Киркоров переиграл всех!

Поскольку такого результата никто не предполагал, Киркорову пришлось извиниться перед ними, поскольку приз был только один. Пребывавший в приподнятом настроении Филипп пообещал, что уже в ближайшее время победители получат свои награды, а чтобы никому не было обидно, статуэтка в честь дня его рождения пока останется у него.

Стоит признать, что и Билан, и Лазарев были удивлены результатами шоу, что немного смазало привычно благостную картину поздравлений и благодарностей. Казалось, Дмитрий был уверен в своей победе, но Киркоров, которому предстояло отдать решающий голос, снова решил, что „Маска“ — это не только про вокал», поэтому не оставил своего хорошего друга Сергея Лазарева без награды.

А ещё в финале шоу зрителей и особенно председателя жюри Филиппа Киркорова ждал сюрприз: на сцену вышла совершенно новая маска — Аист! Он решил порадовать короля российской эстрады и исполнил его композицию «Пусть миром правит любовь». У членов жюри было много версий, кто скрывается под этой маской, но Филиппа Киркорова не покидал образ Аниты Цой, и он решил, что в этой маске находится именно она. И оказался прав! Был это заранее спланированный режиссёрский ход или импровизация каждый решает сам.