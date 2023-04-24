Весенняя обрезка деревьев и кустарников: как правильно это делать

Дерево или кустарник — это живой организм, а, как за любым другим, за ним нужен уход, в том числе и обрезка, проводят которую чаще всего весной.

Что удаляем в первую очередь

Первым делом срезаем на кольцо — с изоляцией садовым варом или садовой краской в последующем — все сломанные ветки, старые, очень тонкие и те, что растут в глубь кроны, неважно дерева или куста. Дело в том, что побеги, растущие в глубь кроны, никакой ценности не несут, они лишь приводят к загущению кроны, созданию благоприятных условий для развития инфекции. В загущенную крону практически не проникают пчёлы и иные опылители, и урожай банально переходит на периферию кроны.

Далее удаляем те ветви, которые отходят от ствола под очень острым углом (менее 45 градусов), даже если на них и образуется урожай, то его будет очень мало, и под тяжестью плодов ветки попросту отломятся.

Кроме того, нужно удалить и жирующие побеги, их ещё называют волчковыми. Как их найти? Да очень просто — они толстые и растут вертикально вверх, ничего, кроме листовой массы, на себе не образуя и только оттягивая на себя питательные вещества.

Как обрезать старые деревья

Если ваши деревья уже вовсю дают плоды, то это вовсе не означает, что в обрезке они не нуждаются. Первым делом осмотрите плодоносящее дерево и сразу удалите все засохшие побеги, сухие, больные, те, что растут в глубь кроны, — они растению больше не нужны. Дальше можно приступать к работам непосредственно с кроной дерева, потому как она к моменту плодоношения может быть сильно загущена.

Зимние повреждения проявляются не сразу: подмерзания — после начала сокодвижения, подзябания — через месяц, выпревание — иногда через 2−3 месяца. Кстати, зимние повреждения усиливаются после сильных урожаев.

В том случае, когда крона дерева отличается пирамидальным типом роста, например у груши, все отрастающие побеги нужно постараться понизить, буквально опустить, приблизить к земле. Для этого из общей массы побегов следует выбрать те, которые уже сами по себе направлены вниз, те же побеги, что направлены вверх, нужно обрезать не щадя.

Что касается иных плодовых деревьев, то побеги, направленные вниз (скажем, у вишни), напротив, следует приподнять — подвязав к тем, что повыше, восьмёркой, а растущие в направлении к почве вырезать.

Советы бывалых

1. Никаких пеньков при срезе веток — только «на кольцо».

2. При удалении толстой ветви диаметром от 10 см сначала обрежьте все побеги на ней, чтобы минимизировать массу, затем произведите надрез с нижней части, после с верхней — следовательно, ветку будет удалить очень легко.

3. Все повреждения коры при неумелой срезке следует незамедлительно зачищать и изолировать толстым слоем садового вара, можно ещё обмотать обычным медицинским бинтом слоя в два или три.

4. Если деревья сильно подмерзли, то лучше не спешите с обрезкой — на самом деле, сложно понять, какой побег фатально вымерз, а какой может ещё отойти. Поэтому в течение сезона понаблюдайте за растениями, выделите мёртвые ветки и следующей весной со спокойной душой их удалите.

5. При работе с секатором всегда держите его узенькой деталью к побегу,

6. Если вырос второй проводник, удалите тот, что более хилый, — центральный побег обязан находиться на дереве в единственном экземпляре.

Особенности обрезки

Груша. У неё нужно удалить или обрезать наполовину все волчки. Второй вариант предпочтительнее, потому что не так сильно травмирует дерево и не сказывается негативно на урожае. Все побеги годичного возраста нужно укоротить на четверть, это усилит их рост и развитие.

Черешня, вишня. Если деревья моложе пятилетнего возраста, то следует оставить штук пять или шесть наиболее хорошо развитых скелетных побегов, обязательно расположенных в разные стороны относительно частей света. Расстояние между такими побегами должно быть 9−11 см. Все ослаблённые веточки, которые к тому же часто бывают сухими, обязательно нужно срезать на кольцо (иногда их даже выламывают). Запомните, что у черешни и вишни проводник непременно должен быть длиннее всей остальной побеговой массы на 22−25 см.