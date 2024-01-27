Российский астролог Павел Глоба сообщил, что заветные желания у этих знаков в конце января станут реальностью, откроются новые возможности и легкие способы решения проблем.
Овны, это время возможность для вас воплотить самые безумные идеи. Для этого нужно быть открытым к людям и миру. Любовь принесет вам только положительные эмоции.
Близнецы, в этот период вас ждут интересные встречи и увлекательные события. Глоба советует развивать свои навыки и в вопросах о любви прислушиваться к сердцу.
Раки, теперь вы сможете получить признание за свой труд и вложенные усилия. Отношения со второй половинкой Глоба назвал для них приоритетом, в конце января они будут по-особенному нежными и теплыми.
Радмила Бичакова
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