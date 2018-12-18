Планета КВН: Гусман расказал о дворце и другом богатстве Маслякова

В этом уверен режиссер и постоянный член жюри телевизионной версии юмористической игры Юлий Гусман, пишет «Экспресс-газета».

«Саша — потрясающий ведущий и организатор. Понятно, что он небедный человек, его программа стабильно бьет все рейтинги. Но Масляков заслужил финансовый успех. И нечего завидовать, что у него дом-дворец, иномарки, квартиры», — отметил он.

Масляков-старший строил «империю под названием КВН» в течение последних 32 лет и на данный момент отлично с ней справляется, отметил Гусман.

Ранее звезды КВН рассказали, что компания «АМиК», которой руководят Александр Масляков и его сын, зарабатывает на талантливых участниках юмористической игры. Капитан уральской команды «Уездный город» Сергей Писаренко заявил, то компания продает телевидению «результат бесплатного труда талантливой молодежи».

В свою очередь, капитан команды «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев отметил, что каждая команда платит 25 тысяч рублей за участие в региональных лигах, пишет ura.ru. В итоге взносы со всех лиг за один сезон составляют порядка 220−260 тысяч долларов.

В июле Масляков оказался в центре скандала из-за особняка мертвой целительницы Джуны. По словам друзей Джуны, недавно у особняка появился новый собственник, который хочет перестроить дом под ресторан. Речь идет о телеведущем Александре Маслякове.

В декабре 2017 года сообщалось, что Александра Маслякова-старшего уволили с поста руководителя госпредприятия «Московский молодежный центр „Планета КВН“» из-за подозрения в коррупции с бюджетными средствами. Материалы расследования размещены на сайте антикоррупционной организации «Трансперенси интернешнл».

Во время предвыборной кампании Масляков-старший являлся доверенным лицом Путина.