Исследователи рассказали о древнейшей профессии в мире

Антрополог из Гарварда Марвин Сингх опубликовал статью, в которой утверждается, что шаманизм является самой древней профессией в мире, пишет Phys.org.

Все люди, от племен охотников-собирателей в тропических лесах до людей, живущих в современном городе, склонны думать о мире и других людях. По его мнению, именно этот факт позволил шаманизму занять лидирующие позиции в предоставлении каких-либо услуг обществу, пишут «Известия».

Ученый описывает шамана как человека, который входит в транс — очень чуждое поведенческое и психологическое состояние — для оказания услуг обществу. Эти услуги могут варьироваться от исцеления болезней до изгнания злых духов, предсказания судьбы или даже изменения погоды.

«Теория состоит в том, что есть важные вещи, которые мы действительно хотим контролировать, — вызывать дождь, вызывать животных, лечить болезни. Во всем мире люди верят, что на эти важные неопределенные результаты влияют невидимые боги, ведьмы, их предки, феи и многое другое. Но шаман говорит: «Я могу это контролировать. Я могу говорить с феями. Я могу быть одержим богом или говорить с ним», — объясняет ученый.

Доверяя шаману, общество исходит из убеждения, что он превращается в нечто большее, чем обычный человек, и способен взаимодействовать со сверхъестественными силами. Эта трансформация может быть постоянной, как предполагаемое приобретение новых органов, или временной, например когда шаманы часами танцуют и входят в транс, пишет bfm.ru.

То есть в разных обществах шаманы могут утверждать, что они способны, например, воскресать или волшебным образом изменять свои глаза, чтобы видеть духов.

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