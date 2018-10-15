Королевская семья заявила, что жена принца Гарри Меган Маркл беременна

Из сообщения пресс-службы дворца:
Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские рады объявить о том, что герцогиня Сассекская ждет ребенка весной 2019 года.
Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 октября 2018 г.
Так как под твитом появилось множество поздравлений, пресс-служба сообщила следующее:
Их Королевские Высочества по достоинству оценили всю поддержку, которую они получили от людей по всему миру с момента их свадьбы в мае. Они рады возможности поделиться этой радостной новостью с общественностью.
Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Уже тогда в прессе обсуждали возможную беременность новоиспеченной принцессы, пишет 24smi.org.