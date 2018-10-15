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Королевская семья заявила, что жена принца Гарри Меган Маркл беременна

Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца. Об этом объявили в профиле Кенсингтонского дворца в «Твиттере».

Свадьба Гарри и Меган Маркл.
Свадьба Гарри и Меган Маркл.
Скрин с трансляции The Royal Family.

Из сообщения пресс-службы дворца:

Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские рады объявить о том, что герцогиня Сассекская ждет ребенка весной 2019 года.

Так как под твитом появилось множество поздравлений, пресс-служба сообщила следующее:

Их Королевские Высочества по достоинству оценили всю поддержку, которую они получили от людей по всему миру с момента их свадьбы в мае. Они рады возможности поделиться этой радостной новостью с общественностью.

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Уже тогда в прессе обсуждали возможную беременность новоиспеченной принцессы, пишет 24smi.org.

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