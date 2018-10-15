Королевская семья заявила, что жена принца Гарри Меган Маркл беременна

Из сообщения пресс-службы дворца:

Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские рады объявить о том, что герцогиня Сассекская ждет ребенка весной 2019 года.

Так как под твитом появилось множество поздравлений, пресс-служба сообщила следующее:

Их Королевские Высочества по достоинству оценили всю поддержку, которую они получили от людей по всему миру с момента их свадьбы в мае. Они рады возможности поделиться этой радостной новостью с общественностью.