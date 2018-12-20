Мадонна вытащила в сеть голое фото из 70-х и заявила, что ей не стыдно

Мадонна опубликовала в Instagram откровенный снимок, на котором она изображена полностью голой. На фото американской певице всего 19 лет, пишет Teleprogramma.pro.

Под этим снимком артистка написала, что в это время жила в Нью-Йорке и была студенткой школы танцев Марты Грэм.

Также Мадонна призналась, что тогда много позировала голой, а когда стала знаменитой, то ее обнаженные фото были проданы в журналы Playboy и Penthouse. За это патриархальное общество попыталось ее опозорить.

Мадонна,

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