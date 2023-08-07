7 августа
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Обнаружена новая экзопланета размером с Юпитер

Ученые обнаружили необычную планету, которая вращается вокруг маломассивной звезды TOI-4860 и достигает размеры Юпитера.

Астрономия. Планета. Космос
Астрономия. Планета. Космос
СС0

Экзопланета TOI-4860 b необычная тем, что системы со звездами настолько маленькой массы не должны содержать планеты, похожие на Юпитер. Также не свойственно то, что она содержит большое количество тяжелых элементов, сообщает Lenta.ru.

Новому Юпитеру требуется примерно 1,52 дня, чтобы совершить полный оборот вокруг своей родительской звезды. Такая маленькая орбита характерная для горячих юпитеров, но его хозяином является холодная звезда с малой массой.

Саму же планета относят к теплым юпитерам.

Ранее два опасных гигантских астероида одинаково сверкают и на огромной скорости несутся к Земле

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