Пользователи сети обсуждают знаки, которые говорят о скором конце любовных отношений

Один из комментаторов написал так: "Когда вы перестаете разговаривать, строить планы и превращаетесь в обычных соседей по комнате". Многие его поддержали.

"Ближе к концу отношений я мог назвать нас соседями, которые почему-то продолжают признаваться друг другу в любви. Мы почти не обнимались, не целовались, редко проводили время вместе. Я был счастливее, когда находился один. Вскоре я стал оставаться на работе подольше, лишь бы не возвращаться домой", - рассказал один из читателей треда.

На это появился комментарий от пользователя amoose55:

"Этот пост меня расстроил. Я понял, что не могу даже вспомнить, когда моя жена последний раз признавалась мне в любви первая. Обычно она говорит это только после того, как скажу я".

Любовь. Желание. Pixabay.com

Для кого-то важным показателем оказался смех. Как только юмор исчезает из отношений, считает elmatador12, это значит, что любовь прошла.

А пользователь Chubuwee написал, что отношениям скоро конец, когда ты перестаешь скучать по партнеру. Но, к счастью, на это появился милый комментарий.

"Моя жена часто уезжает по работе, обычно всего на пару дней. И первое время я рад. Значит, я могу играть в видеоигры и врубать звук на полную, смотреть фильмы ужасов (я их обожаю, а моя жена их терпеть не может). В этот раз уже через два дня я начал по ней скучать. Мне было очень одиноко. А когда она вернулась, я так крепко ее обнял, что подумал, что могу задушить. И баловал ее ужинами, массажами и все такое. Я так сильно люблю ее", - написал пользователь под ником Mr_Wizard91.

Ранее внезапно выяснилось, что сильная любовь к людям и оптимизм могут быть симптомом неизлечимого заболевания.