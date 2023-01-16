Цены растут быстрее детей. Где мамы Барнаула покупают малышам одежду и питание

Анна,

жительница Барнаула:

В «Детском мире» нормальные цены: во время распродаж многие вещи можно купить очень выгодно. Мы в основном покупали одежду ребенку там, а также в H&M, который сейчас закрыт, и Rich Family. Если не к спеху, то можно еще заказывать с сайта Taobao — вещи там дешевле, чем на «Алике», но все написано на китайском и ориентироваться приходится на отзывы покупателей. А так качество ничем не хуже. Про секонды не знаю, но точно видела, что на «Авито» продают много детских вещей. Когда выставляла там на продажу комбез и «Кроксы» дочери Поли, их за час купили.

Детские вещи на «Авито». www.avito.r

По словам девушки, смеси и подгузники для крохи удобно и дешево брать в «Детском мире», а также заказывать на Ozon и Wildberries.

Но, поскольку у дочери появилась аллергия на простые смеси, родителям приходилось ездить в Новоалтайск за гипоаллергенным питанием.

Жительница Барнаула Ольга для своего ребенка брала чаще вещи на рынке, нежели в магазинах.

Ольга,

жительница Барнаула:

Когда дочка совсем маленькой была, я ходила на базар рядом с домом по адресу ул. Северо-Западная, 224а. Футболки можно было по 300 рублей купить, тапочки за 100 рублей. Еще ездили за вещами в Rich Family. Когда дочь подросла, брала ее с собой на «Новый рынок» или «Китайский рынок», иногда баловала дорогими вещами из бутиков по пр. Ленина. Но это скорее разовые случаи. Ребенок у меня был на искусственном вскармливании, поэтому для приготовления использовала сухое молоко, которое покупала на базаре в киоске. Находился он тоже на ул. Северо-Западной. За килограмм отдавала не больше 300 рублей.

Детское питание. www.avito.ru

У Оксаны дела обстояли немного иначе: круг родственников большой, у кого-то уже были дети, поэтому к рождению ребенка родные либо передавали вещи своих чад, либо дарили новые. Так, с каждого по распашонке набрался гардероб.

Оксана,

жительница Барнаула:

Многие вещи давали сестра или родственники из Баево, что-то дарили соседки, с которыми хорошо общались. Тем не менее дочь росла, вещи надо было покупать. Оптимальным вариантом нашла для себя «Семейный бигс» и «Детский мир». Иногда ездили за обувью и теплыми вещами на Китайский рынок. Цены в этих местах не сильно «кусались». Смеси заказывала через Ozon в основном. Если запасов питания не было, то шла в магазин или смотрела на «Авито», там часто ценник был дешевле: где 1 тыс. рублей, где 850 рублей. По-разному: зависит от того, с какими добавками, для аллергиков или обычных детей.

Детские вещи. www.avito.ru

У Инны три дочери: на каждую нужно по комплекту одежды. Младшая еще питается смесями и носит подгузники.

Инна,

жительница Барнаула:

Памперсы и смеси в основном на Ozon заказываю. В «Магните» покупаю кашки, пюрешки, и многое другое. А вот вещи беру в разных магазинах и на маркетплейсах: Rich Family, «Детский мир», Ozon, Wildberries и не только.

Детские вещи на «Авито». www.avito.r

Антонина для полуторогодовалого сына не смотрит слишком дорогие вещи, так как ребенок растет очень быстро.

Антонина,

жительница Барнаула: