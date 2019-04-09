«Закопали под грудой щебня»: главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Татьяна Судец, которую называют главным диктором СССР, в программе «Судьба человека» откровенно рассказала о главной трагедии в своей жизни — потере сына.

Татьяна Судец в начале 90-х годов пережила убийство сына Андрея. Ему было 24 года. Об этой трагедии телеведущая до сих пор вспоминает с ужасом, пишет starhit.ru.

«Я помню, как ехала с работы, и у меня начали течь слезы. Просто так, я не понимала, что происходит. Когда вернулась домой, узнала, что сына куда-то уехал. Потом прошла ночь, еще один день, второй, а он так и не появился», — рассказала Татьяна Судец.

Тело сына телеведущей нашли через месяц.

«У него 14 ребер было сломано. Они сняли с него всю одежду, забрали деньги. Забили его до смерти, а потом закопали под грудой щебня», — рассказала Татьяна Судец.

Убийц нашли. Им дали по 15 лет, пишет 360tv.ru.

Боль от гибели сына не прошла до сих пор, призналась Татьяна Судец. После трагедии ей приходилось ходить на работу. В кадре она улыбалась, а потом ехала в зал с игровыми автоматами.

«Дома я плакать не могла, там была моя мама. Она тоже очень переживала. На работе тоже нельзя было рыдать. Именно поэтому я садилась за эти автоматы, бездумно жала на кнопку и плакала», — вспомнила телеведущая.

Татьяна Судец — знаменитая советская телеведущая, диктор. Она вела такие популярные программы, как «Время», «Спокойной ночи, малыши!», «Умелые руки» и «Наш адрес — Советский Союз», сообщает 24smi.org. Заслуженной артистке РФ 71 год.