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Знаменитую украинскую певицу унизили на корпоративе в Сочи

Экс-«ВИА Гра» Анна Седокова расплакалась из-за унижения, которой ее подвергли богатые зрители на корпоративе. Об этом певица сообщила в Instagram. Ее расстроило, что все ели шашлык, пока она пела, и воспринимали ее «как клоуна».

Анна Седокова.
Анна Седокова.
www.instagram.com/annasedokova

Анна Седокова,
певица:

олько что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус.

Корпорат — это когда люди, у которых есть лишние деньги, приглашают себе артистов, чтобы они их веселили. И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя, того кого любишь, командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию перед сценой, а потом выходишь на неё…

А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим.

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