Знаменитую украинскую певицу унизили на корпоративе в Сочи

олько что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус.

Корпорат — это когда люди, у которых есть лишние деньги, приглашают себе артистов, чтобы они их веселили. И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя, того кого любишь, командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию перед сценой, а потом выходишь на неё…

А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим.