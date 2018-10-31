Ученые рассказали, какой витамин наиболее полезен для сердца и сосудов

Ученые из университета Вирджинии в США рассказали о витамине, который является наиболее полезным для здоровья сердца и сосудов, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на журнал EJPC .

Кардиологи выяснили, что количество витамина D в человеческом организме оказалось одним из самых важных факторов, который влияет на здоровье сердца и сосудов, а также их способности выдерживать нагрузки.

Всем людям стоит поддерживать уровень витамина D, используя пищевые добавки или просто почаще выходя на солнце, — подчеркнула Амр Мараван из университета Вирджинии в США.

Ученые пришли к выводу, что рыбий жир и витамин D укрепляют зубы и кости. Также стало известно, что витамин D понижает вероятность смерти от инфаркта, существенно замедляет развитие рассеянного склероза и даже защищает мозг тех, кто любит выпить, от повреждений.

Также американские биологи обнаружили способность витамина D защищать клетки от старения и его последствий, в частности развития рака.

Мараван с коллегами открыли позитивные качества витамина D, когда наблюдали за здоровьем и состоянием около 2 тысяч участвующих в мониторинговом проекте NHANES. Участники проекта сдавали кровь и выполняли физические упражнения. Это помогло ученым понять, что, чем больше вещества присутствовало в организме человека, тем лучше они переносили нагрузки.

Теперь кардиологам нужно вычислить оптимальную дозу витамина D, чтобы улучшить выносливость. Известно, что избыток вещества может привести к серьезным нарушениям.