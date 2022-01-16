«Вареные» кристаллы. Удивительные факты об искусственном льде

Профессиональный праздник — День ледовара — отмечают в мире 16 января. Как делают искусственный лед и почему его умелые создатели работают по ночам — в подборке фактов altapress.ru.

1. День ледовара отмечают 16 января не случайно. Дело в том, что именно в эту дату родился инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер — комбайн для восстановления льда на катках.

2. Трудовой график ледоваров довольно напряженный. Чаще всего они работают по ночам, ведь идеально гладкий и ровный лед должен быть готов к утру. А иначе как спортсмены будут тренироваться?

3. Качественный лед изготавливают до 7 дней. Сначала на бетонной плите (она спрятана под спортивной ареной) «варят» снег, температуру которого постепенно понижают до нуля и затем переводят в минус.

Также получившийся массив толщиной 1,5−2 сантиметра поливают водой, окрашивают и полируют.

Коньки. СС0

4. Лед для фигуристов должен быть серым. Чтобы добиться этого цвета, ледовары поочередно кладут на катке белую и серую краски. А закрепляют насыщенный оттенок при помощи отжига — поднимая температуру бетонной плиты и «продавливая» покрытие ресурфейсером.

5. По статистике, ледоварами зачастую становятся бывшие спортсмены. Они, как правило, понимают, каким должен быть правильный лед.