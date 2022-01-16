16 января -4°C
﻿
Популярная наука

«Вареные» кристаллы. Удивительные факты об искусственном льде

Профессиональный праздник — День ледовара — отмечают в мире 16 января. Как делают искусственный лед и почему его умелые создатели работают по ночам — в подборке фактов altapress.ru.

Ледовая арена.
Ледовая арена.
Анна Зайкова

1. День ледовара отмечают 16 января не случайно. Дело в том, что именно в эту дату родился инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер — комбайн для восстановления льда на катках.

2. Трудовой график ледоваров довольно напряженный. Чаще всего они работают по ночам, ведь идеально гладкий и ровный лед должен быть готов к утру. А иначе как спортсмены будут тренироваться?

3. Качественный лед изготавливают до 7 дней. Сначала на бетонной плите (она спрятана под спортивной ареной) «варят» снег, температуру которого постепенно понижают до нуля и затем переводят в минус.

Также получившийся массив толщиной 1,5−2 сантиметра поливают водой, окрашивают и полируют.

Коньки.
Коньки.
СС0

4. Лед для фигуристов должен быть серым. Чтобы добиться этого цвета, ледовары поочередно кладут на катке белую и серую краски. А закрепляют насыщенный оттенок при помощи отжига — поднимая температуру бетонной плиты и «продавливая» покрытие ресурфейсером.

5. По статистике, ледоварами зачастую становятся бывшие спортсмены. Они, как правило, понимают, каким должен быть правильный лед.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость