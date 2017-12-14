Барнаул опередил Москву и Санкт-Петербург по числу новогодних корпоративов

В Москве и Санкт-Петербурге количество организаций, в которых отметают Новый год, составило 68%, а в Барнауле — 79%.

Число компаний, которые устраивают новогодние корпоративы, в сравнении с данными прошлых лет не снизилось. Однако почти каждая третья компания сокращает затраты на праздник.

Большая часть организаций празднуют Новый год в скромных местах или берут деньги на корпоративы с работников. Кроме того, некоторые компании экономят на алкоголе, отказываются от подарков или отмечают праздник в январе.

Самое популярное место для новогоднего корпоратива — ресторан. Кроме того, 16% компаний будут праздновать в офисе, а каждая десятая — в кафе. Также в сравнении с 2014 года в три раза выросла популярность клубов.