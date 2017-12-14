Барнаул опередил Москву и Санкт-Петербург по числу новогодних корпоративов

Барнаул обогнал Москву и Санкт-Петербург по количеству новогодних корпоративов. К таким выводам пришли исследователи сайта HeadHunter.
В Москве и Санкт-Петербурге количество организаций, в которых отметают Новый год, составило 68%, а в Барнауле — 79%.
Число компаний, которые устраивают новогодние корпоративы, в сравнении с данными прошлых лет не снизилось. Однако почти каждая третья компания сокращает затраты на праздник.
Большая часть организаций празднуют Новый год в скромных местах или берут деньги на корпоративы с работников. Кроме того, некоторые компании экономят на алкоголе, отказываются от подарков или отмечают праздник в январе.
Самое популярное место для новогоднего корпоратива — ресторан. Кроме того, 16% компаний будут праздновать в офисе, а каждая десятая — в кафе. Также в сравнении с 2014 года в три раза выросла популярность клубов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.