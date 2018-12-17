Что ждет школьников в «Долине приключений» на новогодних каникулах?

Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» приглашает детей и подростков от 7 до 15 лет на новогодние каникулы в краевой детский оздоровительный лагерь «Селена», расположенный в живописном уголке Алтайского края, в селе Ая.
Уникальный тренинговый проект разработан педагогами с учетом детской и подростковой психологии. Программа отдыха школьников ориентирована на формирование и развитие умений адаптироваться и выстраивать взаимоотношения в коллективе, на выработку целей и принятия самостоятельных решений, дает почву для новых мыслей и знаний. Активный отдых способствует укреплению физических сил и оздоровлению.
За время тура — 4 дня и 3 ночи — школьников ожидает:
- Путешествие по зимнему Чуйскому тракту, который входит в 10-ку самых красивых автодорог мира. Экскурсия в музей Чуйского тракта, г. Бийск
- После сказочных зимних пейзажей Горного Алтая — погружение в чудесную атмосферу аквапарка «Турсиб».
- Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина, знакомство с историей Горного Алтая, его геологией и животным миром. Главная ценность музея — мумия алтайской принцессы Укока, величайшее археологическое открытие второй половины 20 века.
- Пеший подъем на гору Веселая, откуда открывается великолепный вид на долину реки Катунь.
- Катание на бубликах, снежные десанты, катание на коньках на освещаемом катке у подножия горы.
- Яркие вечерние программы и дискотеки с зажигательной музыкой.
- Экскурсия на Карагужинский маслосырзавод, с дегустацией сыров и вареников с сыром.
В стоимость входит:
- Проезд до краевого детского оздоровительно лагеря «Селена» (Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Школьная, 18а) и обратно
- Проживание на территории детского лагеря «Селена»
- 4-х разовое питание
- Экскурсии и радиальные выходы
- Посещение Аквапарка «Турсиб»
Все экскурсионные маршруты проводятся опытными экскурсоводами и инструкторами в соответствии с требованиями Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях.
Подарите новогоднюю сказку детям в «Долине Приключений»! Спешите, количество мест ограничено.
Заявки принимаются по е-mail: detitur22@mail.ru; 0822205@mail.ru
Контактные лица:
- Ганева Виктория Сергеевна 8−903−996−6084
- Побокина Татьяна Владимировна 8−913−082−2205
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