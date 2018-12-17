Что ждет школьников в «Долине приключений» на новогодних каникулах?

В новогодние праздники, так уж заведено, мы все живем в ожидании чудес. Как подарить настоящую сказку детям? Как организовать их новогодние каникулы, чтобы совместить отдых и пользу. Есть отличное решение — путешествие в «Долину приключений»!

Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» приглашает детей и подростков от 7 до 15 лет на новогодние каникулы в краевой детский оздоровительный лагерь «Селена», расположенный в живописном уголке Алтайского края, в селе Ая.

Уникальный тренинговый проект разработан педагогами с учетом детской и подростковой психологии. Программа отдыха школьников ориентирована на формирование и развитие умений адаптироваться и выстраивать взаимоотношения в коллективе, на выработку целей и принятия самостоятельных решений, дает почву для новых мыслей и знаний. Активный отдых способствует укреплению физических сил и оздоровлению.

Путешествие в «Долину приключений»! Фото предоставлено рекламодателем Путешествие в «Долину приключений»! Фото предоставлено рекламодателем Путешествие в «Долину приключений»! Фото предоставлено рекламодателем Путешествие в «Долину приключений»! Фото предоставлено рекламодателем Путешествие в «Долину приключений»! Фото предоставлено рекламодателем

За время тура — 4 дня и 3 ночи — школьников ожидает:

Путешествие по зимнему Чуйскому тракту , который входит в 10-ку самых красивых автодорог мира. Экскурсия в музей Чуйского тракта , г. Бийск

который входит в 10-ку самых красивых автодорог мира. Экскурсия в музей Чуйского тракта г. Бийск После сказочных зимних пейзажей Горного Алтая — погружение в чудесную атмосферу аквапарка «Турсиб».

Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина , знакомство с историей Горного Алтая , его геологией и животным миром. Главная ценность музея — мумия алтайской принцессы Укока , величайшее археологическое открытие второй половины 20 века.

знакомство с историей Горного Алтая его геологией и животным миром. Главная ценность музея — мумия алтайской принцессы Укока величайшее археологическое открытие второй половины 20 века. Пеший подъем на гору Веселая , откуда открывается великолепный вид на долину реки Катунь.

откуда открывается великолепный вид на долину реки Катунь. Катание на бубликах , снежные десанты , катание на коньках на освещаемом катке у подножия горы.

снежные десанты катание на коньках на освещаемом катке у подножия горы. Яркие вечерние программы и дискотеки с зажигательной музыкой.

Экскурсия на Карагужинский маслосырзавод , с дегустацией сыров и вареников с сыром.

Стоимость тура: 6550 рублей.* В стоимость входит: Проезд до краевого детского оздоровительно лагеря «Селена» ( Алтайский край , Алтайский район , с. Ая , ул. Школьная , 18а) и обратно Проживание на территории детского лагеря «Селена» 4-х разовое питание Экскурсии и радиальные выходы Посещение Аквапарка «Турсиб»

Все экскурсионные маршруты проводятся опытными экскурсоводами и инструкторами в соответствии с требованиями Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях.

Подробности о программе

Подарите новогоднюю сказку детям в «Долине Приключений»! Спешите, количество мест ограничено.

Заявки принимаются по е-mail: detitur22@mail.ru; 0822205@mail.ru

Контактные лица:

Ганева Виктория Сергеевна 8−903−996−6084

Побокина Татьяна Владимировна 8−913−082−2205

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*Информация действительна на момент публикации