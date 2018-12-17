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Что ждет школьников в «Долине приключений» на новогодних каникулах?

В новогодние праздники, так уж заведено, мы все живем в ожидании чудес. Как подарить настоящую сказку детям? Как организовать их новогодние каникулы, чтобы совместить отдых и пользу. Есть отличное решение — путешествие в «Долину приключений»!

Путешествие в «Долину приключений»!
Путешествие в «Долину приключений»!
Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» приглашает детей и подростков от 7 до 15 лет на новогодние каникулы в краевой детский оздоровительный лагерь «Селена», расположенный в живописном уголке Алтайского края, в селе Ая.

Уникальный тренинговый проект разработан педагогами с учетом детской и подростковой психологии. Программа отдыха школьников ориентирована на формирование и развитие умений адаптироваться и выстраивать взаимоотношения в коллективе, на выработку целей и принятия самостоятельных решений, дает почву для новых мыслей и знаний. Активный отдых способствует укреплению физических сил и оздоровлению.

Путешествие в «Долину приключений»!
Путешествие в «Долину приключений»!
Фото предоставлено рекламодателем
Путешествие в «Долину приключений»!
Путешествие в «Долину приключений»!
Фото предоставлено рекламодателем
Путешествие в «Долину приключений»!
Путешествие в «Долину приключений»!
Фото предоставлено рекламодателем
Путешествие в «Долину приключений»!
Путешествие в «Долину приключений»!
Фото предоставлено рекламодателем
Путешествие в «Долину приключений»!
Путешествие в «Долину приключений»!
Фото предоставлено рекламодателем

За время тура — 4 дня и 3 ночи — школьников ожидает:

  • Путешествие по зимнему Чуйскому тракту, который входит в 10-ку самых красивых автодорог мира. Экскурсия в музей Чуйского тракта, г. Бийск
  • После сказочных зимних пейзажей Горного Алтая — погружение в чудесную атмосферу аквапарка «Турсиб».
  • Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина, знакомство с историей Горного Алтая, его геологией и животным миром. Главная ценность музея — мумия алтайской принцессы Укока, величайшее археологическое открытие второй половины 20 века.
  • Пеший подъем на гору Веселая, откуда открывается великолепный вид на долину реки Катунь.
  • Катание на бубликах, снежные десанты, катание на коньках на освещаемом катке у подножия горы.
  • Яркие вечерние программы и дискотеки с зажигательной музыкой.
  • Экскурсия на Карагужинский маслосырзавод, с дегустацией сыров и вареников с сыром.
Стоимость тура: 6550 рублей.*

В стоимость входит:

  1. Проезд до краевого детского оздоровительно лагеря «Селена» (Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Школьная, 18а) и обратно
  2. Проживание на территории детского лагеря «Селена»
  3. 4-х разовое питание
  4. Экскурсии и радиальные выходы
  5. Посещение Аквапарка «Турсиб»

Все экскурсионные маршруты проводятся опытными экскурсоводами и инструкторами в соответствии с требованиями Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях.

Подробности о программе

Подарите новогоднюю сказку детям в «Долине Приключений»! Спешите, количество мест ограничено.

Заявки принимаются по е-mail: detitur22@mail.ru; 0822205@mail.ru

Контактные лица:

  • Ганева Виктория Сергеевна 8−903−996−6084
  • Побокина Татьяна Владимировна 8−913−082−2205

Подробнее о детском туризме на Алтае читайте в нашей группе Вконтакте и на сайте detitur22.ru

*Информация действительна на момент публикации

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