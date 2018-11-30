Как украсить квартиру на Новый год-2019

Для создания новогоднего настроения перед праздником советуют украшать квартиру. В магазинах уже начали продавать елочные игрушки, гирлянды, мишуру и другие элементы декора. Чтобы помещение было уютным, а не захламленным нужно продумать каждую деталь и правильно подобрать цветовую гамму. Рассказываем, как украсить дом в Год Свиньи, чтобы создать уют и привлечь удачу.

Цвет Нового года-2019

Так как 2019-й по восточному календарю будет годом Желтой Земляной Свиньи, то во время украшения квартиры к Новому году можно использовать оттенки желтого и коричневого.

Традиционные новогодние цвета — красный, белый, золотистый, серебристый и зелёный — могут также присутствовать в интерьере, декоре и в сервировке праздничного стола.

Цвет новогодних украшений стоит также подбирать с палитрой интерьера квартиры. К примеру, в комнате, оформленной в пастельных тонах, могут использоваться контрастные и яркие элементы новогоднего декора.

Модные тенденции 2019

К современным новогодним трендам относят блестящие шары разных размеров, игрушки, сделанные своими руками, имбирные пряники, мягкие помпоны, тканевые банты, одноцветные гирлянды и пушистая мишура, пишет manalfa.com.

Считается, что Желтая Свинья требовательна к изысканным деталям, поэтому стоит продумать все новогодние украшения.

Как украсить елку в 2019 году

Чтобы елка выглядела аккуратно и нарядно, нужно учесть несколько тонкостей.

Порядок. Начать украшать елку нужно с гирлянды. После этого следует заняться ветками: чтобы они выглядели наряднее, используйте спрей для волос с блестками. Далее развешайте крупные игрушки, потом мелкие и закрепите звезду. Завершите декорированием мишурой и конфетти.

Цвет. Наряжать елку лучше по цветовым схемам. Лучший использовать 2−3 цвета, чтобы не перегружать композицию.

Количество и размещение игрушек. Обилие игрушек и мишуры на елке только портит ее вид. Поэтому стоит воспользоваться схемами. Разместить игрушки можно:

в шахматном порядке — в таком случае лучше использовать контрастные шары.

по вертикали — на елки игрушки размещаются в строгих вертикальных рядах , цвет шаров может быть разным.

цвет шаров может быть разным. по спирали — в такой ситуации цветовая гамма не важна , но можно обыграть разные размеры шаров , размещая маленькие ближе к верхушке , а крупные — у основания , пишет 2019-god.com.

Новый год. Новогодняя елка. СС0

Как разместить елку по фен-шую

Если установить елку по фен-шую, то она может принести радость и удачу в 2019-м, пишет pro2019.com.

В маленьком помещении новогоднюю елку лучше не ставить, потому что, согласно фен-шую, из-за тесноты атмосфера в доме ухудшится. Лучше купить маленькое деревце и разместить его в углу помещения на столе.

В большом помещении елка должна стоять в центре комнаты, потому что там концентрируется положительная энергетика. Это поможет решить накопившиеся за год проблемы.

Перед установкой дерева стоит задуматься, какие цели считаются для вас приоритетными в 2019-м году, а после поверните елку в определенную сторону, пишет manalfa.com. К примеру, восток отвечает за гармонию в семье, взаимопонимание, домашний уют, юг — общественное признание, славу, запад — пополнение в семье, рождение детей, север — профессиональные достижения, продвижения по карьерной лестнице.

При украшении елки стоит использовать фигурки журавлей, оленей, цвет лотоса, грецкие орехи — это привлечет здоровье в дом. Если на дерево повесить купюры, то улучшится финансовое состояние семьи. Парные голуби, лебеди и амуры привлекут любовь, а маленькое гнездо ласточки поможет в семейном счастье.

Новый год. Гирлянда. СС0

Новогодний венок на дверь

Для создания праздничной атмосферы прямо с порога можно повесить на входную дверь венок из шишек, веток, шаров, лент и другой атрибутики. Его можно купить в магазине или сделать в домашних условиях.

Основание венка можно сделать как из веток, так и газеты. Ветки лучше покрасить аэрозольной краской из баллончика серебристого цвета. Если добавить в венок специи, кофейные зерна и сушеные цитрусовые дольки, то квартира будет не только празднично выглядеть, но и приятно пахнуть.

Символ Нового года-2019

В интерьере обязательно нужно использовать изображение Свиньи — символа 2019 года. Подойдет сувенир или копилка в виде хрюшки, изображение пяточка и мордочки на подушках, салфетках, полотенцах. Считается, что на елке должна висеть хотя бы одна игрушка-свинка.