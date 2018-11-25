Молодые немецкие фермерши снялись в эротичном календаре на Новый год-2019

В Баварии выпустили календарь на 2019 год с молодыми сельскими девушками. Это издание с красавицами во фривольной одежде вышло под девизом «Герои сельского хозяйства», пишет Glavred.info.

В «Календаре молодых фермеров» («Jungbauern») решили представить сельчанок в образах героев комиксов, таких как Тор, Росомаха или Супермен.

В сообществе молодых фермеров Баварии, которое выпускает этот календарь уже четырнадцатый год подряд, состоят порядка 20 тысяч молодых людей из сельской местности, сообщает Tanjand. По словам руководства сообщества, своим календарем они хотят подчеркнуть важность сельского хозяйства:

День за днем ​​фермеры-мужчины и женщины выполняют важную работу, они повседневные герои. Мы попытались изобразить это в новом календаре и художественно спроектировать суперменов на наших очаровательных девушках в календаре.

О том, каково живется юным немецким и австрийским фермерам и фермершам, можно посмотреть в Instagram (хештэг #jungbauern):