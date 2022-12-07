7 декабря
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Новый год

«Сыр» говорить не надо. Где устроить новогоднюю фотосессию в Барнауле — места и студии

Несколько мест в Барнауле, где можно устроить новогоднюю фотосессию и создать себе праздничное настроение — в подборке altapress.ru.

Новый мост.
Новый мост.
Дарья Беркетова

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Фотостудии Барнаула

La Fleur

Адрес: пр. Ленина, 154А, корп. 2.
Аренда: от 1,1 тыс. рублей в час.

«Воздух»

Адрес: ул. Германа Титова, 1.

Аренда:

  • С понедельника по четверг — 1,2 тыс. рублей в час;
  • С пятницы по воскресенье — 1,4 тыс. рублей в час.
Фотостудия La Fleur.
Фотостудия La Fleur.
2 ГИС.
Фотостудия Воздух.
Фотостудия Воздух.
vk.com/vozduh_barnaul

Raevskikh studio

Адрес: ул. Кулагина, 18.

Аренда:

  • Зал Фоновый. 600 рублей в час;
  • Зал Каминный. С понедельника по четверг — 1,2 тыс. рублей в час, с пятницы по воскресенье — 1,4 тыс. рублей в час;
  • Зал Подиум. С понедельника по четверг — 1,2 тыс. рублей в час, с пятницы по воскресенье — 1,4 тыс. рублей в час.
Фотостудия Раевских.
Фотостудия Раевских.
vk.com/raevskihstudio

Timpless

Адрес: пр. Строителей, 33.
Аренда: 500 рублей в час.

Фотостудия MN

Адрес: пр. Ленина, 142а.

Аренда:

  • Большой зал — 1,2 тыс. рублей в час;
  • Малый зал — 1,2 тыс. рублей в час;
  • Зал Light — 1,6 тыс. рублей в час.
Фотостудия Timeless.
Фотостудия Timeless.
vk.com/timelessfoto
Фотосутдия MN.
Фотосутдия MN.
vk.com/mnstudio22

КИТ space

Адрес: ул. Титова,

Аренда:

  • С понедельника по пятницу — 1 тыс. рублей в час;
  • С субботы по воскресенье — 1,2 тыс. рублей в час.
Фотостудия КИТ space.
Фотостудия КИТ space.
vk.com/kit.photostudio

Места для фотосессий в Барнауле

Набережная

Красивое место в любое время года. Рядом Новый мост, возле которого можно пофотографироваться под светом неоновых огней.

Старый город

Историческая часть Барнаула, в которой много старинных домов. Проспекты Социалистический и Красноармейский (от ул. Анатолия до ул. Ползунова) усыпаны маленькими деревянными домиками с резными наличниками. Есть и отреставрированные здания.

Набережная.
Набережная.
Дарья Беркетова
Старый город. Недвижимость.
Старый город. Недвижимость.
Юрий Сушков

Банковская школа

Особняк купца Яковлева — архитектурный памятник в центре Барнаула. Построен в XIX веке. Находится за стадионом «Динамо».

Аллея на пр. Ленина

Вечером там загораются фонари. В снежные теплый вечер можно организовать милый фотосет в формате «живое фото» или «лавстори».

Банковская школа.
Банковская школа.
2gis.ru/barnaul
Аллея на пр. Ленина.
Аллея на пр. Ленина.
Дарья Беркетова

Частные фотографы

В Барнауле их много: у каждого свое направление и стиль. Людей с фотоаппаратами найти не так уж сложно — посмотреть в соцсетях или спросить у знакомых.

Городские предлагают ассортимент съемок: прогулочные, «лавстори», «живые» фото, студийные, портретные, свадебные, семейные, детские, ню и домашние.

Стоимость съемки, количество кадров, срок обработки — индивидуальные, обговариваются заранее.

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