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Фотостудии Барнаула
La Fleur
Адрес: пр. Ленина, 154А, корп. 2.
Аренда: от 1,1 тыс. рублей в час.
«Воздух»
Адрес: ул. Германа Титова, 1.
Аренда:
- С понедельника по четверг — 1,2 тыс. рублей в час;
- С пятницы по воскресенье — 1,4 тыс. рублей в час.
Raevskikh studio
Адрес: ул. Кулагина, 18.
Аренда:
- Зал Фоновый. 600 рублей в час;
- Зал Каминный. С понедельника по четверг — 1,2 тыс. рублей в час, с пятницы по воскресенье — 1,4 тыс. рублей в час;
- Зал Подиум. С понедельника по четверг — 1,2 тыс. рублей в час, с пятницы по воскресенье — 1,4 тыс. рублей в час.
Timpless
Адрес: пр. Строителей, 33.
Аренда: 500 рублей в час.
Фотостудия MN
Адрес: пр. Ленина, 142а.
Аренда:
- Большой зал — 1,2 тыс. рублей в час;
- Малый зал — 1,2 тыс. рублей в час;
- Зал Light — 1,6 тыс. рублей в час.
КИТ space
Адрес: ул. Титова, 1б
Аренда:
- С понедельника по пятницу — 1 тыс. рублей в час;
- С субботы по воскресенье — 1,2 тыс. рублей в час.
Места для фотосессий в Барнауле
Набережная
Красивое место в любое время года. Рядом Новый мост, возле которого можно пофотографироваться под светом неоновых огней.
Старый город
Историческая часть Барнаула, в которой много старинных домов. Проспекты Социалистический и Красноармейский (от ул. Анатолия до ул. Ползунова) усыпаны маленькими деревянными домиками с резными наличниками. Есть и отреставрированные здания.
Банковская школа
Особняк купца Яковлева — архитектурный памятник в центре Барнаула. Построен в XIX веке. Находится за стадионом «Динамо».
Аллея на пр. Ленина
Вечером там загораются фонари. В снежные теплый вечер можно организовать милый фотосет в формате «живое фото» или «лавстори».
Частные фотографы
В Барнауле их много: у каждого свое направление и стиль. Людей с фотоаппаратами найти не так уж сложно — посмотреть в соцсетях или спросить у знакомых.
Городские предлагают ассортимент съемок: прогулочные, «лавстори», «живые» фото, студийные, портретные, свадебные, семейные, детские, ню и домашние.
Стоимость съемки, количество кадров, срок обработки — индивидуальные, обговариваются заранее.