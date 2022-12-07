Несколько мест в Барнауле, где можно устроить новогоднюю фотосессию и создать себе праздничное настроение — в подборке altapress.ru.

Фотостудии Барнаула

La Fleur

Адрес: пр. Ленина, 154А, корп. 2.

Аренда: от 1,1 тыс. рублей в час.

«Воздух»

Адрес: ул. Германа Титова, 1.

Аренда:

С понедельника по четверг — 1,2 тыс. рублей в час;

С пятницы по воскресенье — 1,4 тыс. рублей в час.

Фотостудия La Fleur. 2 ГИС. Фотостудия Воздух. vk.com/vozduh_barnaul

Raevskikh studio

Адрес: ул. Кулагина, 18.

Аренда:

Зал Фоновый. 600 рублей в час;

Зал Каминный. С понедельника по четверг — 1,2 тыс. рублей в час , с пятницы по воскресенье — 1,4 тыс. рублей в час;

с пятницы по воскресенье — 1,4 тыс. рублей в час; Зал Подиум. С понедельника по четверг — 1,2 тыс. рублей в час , с пятницы по воскресенье — 1,4 тыс. рублей в час.

Фотостудия Раевских. vk.com/raevskihstudio

Timpless

Адрес: пр. Строителей, 33.

Аренда: 500 рублей в час.

Фотостудия MN

Адрес: пр. Ленина, 142а.

Аренда:

Большой зал — 1,2 тыс. рублей в час;

Малый зал — 1,2 тыс. рублей в час;

Зал Light — 1,6 тыс. рублей в час.

Фотостудия Timeless. vk.com/timelessfoto Фотосутдия MN. vk.com/mnstudio22

КИТ space

Адрес: ул. Титова, 1б

Аренда:

С понедельника по пятницу — 1 тыс. рублей в час;

С субботы по воскресенье — 1,2 тыс. рублей в час.

Фотостудия КИТ space. vk.com/kit.photostudio

Места для фотосессий в Барнауле

Набережная

Красивое место в любое время года. Рядом Новый мост, возле которого можно пофотографироваться под светом неоновых огней.

Старый город

Историческая часть Барнаула, в которой много старинных домов. Проспекты Социалистический и Красноармейский (от ул. Анатолия до ул. Ползунова) усыпаны маленькими деревянными домиками с резными наличниками. Есть и отреставрированные здания.

Набережная. Дарья Беркетова Старый город. Недвижимость. Юрий Сушков

Банковская школа

Особняк купца Яковлева — архитектурный памятник в центре Барнаула. Построен в XIX веке. Находится за стадионом «Динамо».

Аллея на пр. Ленина

Вечером там загораются фонари. В снежные теплый вечер можно организовать милый фотосет в формате «живое фото» или «лавстори».

Банковская школа. 2gis.ru/barnaul Аллея на пр. Ленина. Дарья Беркетова

Частные фотографы

В Барнауле их много: у каждого свое направление и стиль. Людей с фотоаппаратами найти не так уж сложно — посмотреть в соцсетях или спросить у знакомых.

Городские предлагают ассортимент съемок: прогулочные, «лавстори», «живые» фото, студийные, портретные, свадебные, семейные, детские, ню и домашние.

Стоимость съемки, количество кадров, срок обработки — индивидуальные, обговариваются заранее.