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Третий Новый год — Китайский. Как встретить 2023-й по восточным традициям

Китайский Новый год встретят 22 января и будут праздновать 15 дней. Как встретить год, согласно восточным традициям, рассказывает altapress.ru.

Китайский Новый год.
Китайский Новый год.
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1
Почему дата Китайского Нового года меняется?

Дата Китайского Нового года зависит от начала второго новолуния после зимнего солнцестояния — 21 декабря. В этом году праздник выпал на 22 января. Праздновать его будут до 9 февраля.

Праздник также называют Лунным Новым годом. Он опирается не на привычный григорианский календарь, а на лунно-солнечный. Точную дату определяют на основе лунных фаз.

2
Символ года

Символ 2023 года — черный водяной кролик. Он сулит спокойствие и стабильность.

Китайский Новый год
Китайский Новый год
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Также символом года считают кота. Характеры животных похожи. Оба находчивы и любознательны, любят спокойствие и домашний уют.

3
Как встретить первые дни Нового года?

Накануне в домах тщательно убираются, чтобы вымести все беды и несчастья. Первые дни Китайского Нового года встречают в кругу семьи.

В Китае дома украшают красивыми узорами из красной бумаги, парными надписями и картинами с пожеланиями счастья, здоровья и долголетия, а также развешивают красные фонари.

Связана эта традиция с древней легендой: в первые дни Нового года в Китай приходил чудовище Нянь и разорял поселения. Отпугнуть его можно только красным цветом.

Китайский Новый год
Китайский Новый год
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4
Традиционные блюда

Столы в праздник ломятся от разных вкусностей. Традиционно на стол ставят мясо и рыбу, а также пельмени — цзяоцзы. Они воплощают одно из главных пожеланий — рождение сыновей.

В Новый год ужинают всей семьей. Не зря праздничный ужин называется няньефань или туаньюаньфань — в честь воссоединения.

5
Главный подарок

Традиционный подарок на Китайский Новый год — хунбао, праздничный конверт с деньгами. Он обязательно должен быть красным. Это символ удачи и достатка в новом году.

6
Что нельзя делать в Китайский Новый год
  • В первые три дня нового года нельзя убираться в доме. Считается, что так добрые существа сбегут из дома.
  • Не стоит мыть голову, иначе есть риск смыть счастье.
  • Стоит успокоить плачущих детей: их слезы привлекают неудачи.
  • Нельзя ссориться, кричать и сквернословить.
  • Нельзя одалживать деньги — до Нового года нужно раздать свои долги.
  • Стоит избегать цифры 4 — это символ смерти.
Китайский Новый год
Китайский Новый год
СС0

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