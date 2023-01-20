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Почему дата Китайского Нового года меняется?

Дата Китайского Нового года зависит от начала второго новолуния после зимнего солнцестояния — 21 декабря. В этом году праздник выпал на 22 января. Праздновать его будут до 9 февраля.

Праздник также называют Лунным Новым годом. Он опирается не на привычный григорианский календарь, а на лунно-солнечный. Точную дату определяют на основе лунных фаз.