Дата Китайского Нового года зависит от начала второго новолуния после зимнего солнцестояния — 21 декабря. В этом году праздник выпал на 22 января. Праздновать его будут до 9 февраля.
Праздник также называют Лунным Новым годом. Он опирается не на привычный григорианский календарь, а на лунно-солнечный. Точную дату определяют на основе лунных фаз.
Символ 2023 года — черный водяной кролик. Он сулит спокойствие и стабильность.
Также символом года считают кота. Характеры животных похожи. Оба находчивы и любознательны, любят спокойствие и домашний уют.
Накануне в домах тщательно убираются, чтобы вымести все беды и несчастья. Первые дни Китайского Нового года встречают в кругу семьи.
В Китае дома украшают красивыми узорами из красной бумаги, парными надписями и картинами с пожеланиями счастья, здоровья и долголетия, а также развешивают красные фонари.
Связана эта традиция с древней легендой: в первые дни Нового года в Китай приходил чудовище Нянь и разорял поселения. Отпугнуть его можно только красным цветом.
Столы в праздник ломятся от разных вкусностей. Традиционно на стол ставят мясо и рыбу, а также пельмени — цзяоцзы. Они воплощают одно из главных пожеланий — рождение сыновей.
В Новый год ужинают всей семьей. Не зря праздничный ужин называется няньефань или туаньюаньфань — в честь воссоединения.
Традиционный подарок на Китайский Новый год — хунбао, праздничный конверт с деньгами. Он обязательно должен быть красным. Это символ удачи и достатка в новом году.
- В первые три дня нового года нельзя убираться в доме. Считается, что так добрые существа сбегут из дома.
- Не стоит мыть голову, иначе есть риск смыть счастье.
- Стоит успокоить плачущих детей: их слезы привлекают неудачи.
- Нельзя ссориться, кричать и сквернословить.
- Нельзя одалживать деньги — до Нового года нужно раздать свои долги.
- Стоит избегать цифры 4 — это символ смерти.
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