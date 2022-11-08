АГИК приглашает на патриотическую программу «ОТЕЧЕСТВО + Я»

09 ноября 2022 г. в Алтайском государственном институте культуры состоится художественно-публицистическая акция «ОТЕЧЕСТВО + Я». Ее цель — патриотическое воспитание молодого поколения, выражение патриотического отношения студенчества Алтайского края к реалиям современной истории.

В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти и общественных организаций, студенты и творческие коллективы высших и средних профессиональных учебных заведений г. Барнаула.

В программе: обращение к землякам — солдатам и офицерам, принимающим в настоящее время участие в специальной военной операции; выступления творческих коллективов; сбор гуманитарной помощи для мобилизованных солдат и офицеров города Барнаула и Алтайского края. Собранная в ходе акции гуманитарная помощь будет передана в Совет женщин города Барнаула для отправки мобилизованным.

Приглашаем всех желающих присоединиться к студентам Алтайского края. Вход свободный.

Мероприятие состоится 09 ноября 2022 г. в 15:00 в концертном зале АГИК по адресу: пр. Ленина, 66

Афиша. Алтайский государственный институт культуры

Возрастное ограничение 12+