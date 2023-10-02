Алтайские школьники могут пройти бесплатное обучение в школе веб-дизайна.

Компания МТС запускает бесплатную образовательную программу в сфере информационных технологий на онлайн-платформе «Поколение М». Школьники со всей России смогут в формате воркшопов освоить все этапы создания веб-сайта, начиная от формирования концепции и дизайна, заканчивая оптимизацией. По итогам обучения участники выполнят практическое задание, которое включат в портфолио, и получат сертификат о прохождении курса. Авторы самых ярких проектов будут приглашены на стажировку в МТС.

Онлайн-курс, разработанный ИТ-командой МТС для образовательной платформы «Поколение М», рассчитан на учеников разного уровня подготовки. Программа для начинающих включает основы веб-дизайна: изучение графических инструментов Tilda и Figma, базового дизайна страниц, принципов пользовательского интерфейса и опыта. Для школьников, которые уже владеют базовыми навыками веб-дизайнера, предусмотрено более глубокое погружение в продвинутые техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы и создание уникальных пользовательских интерфейсов. Участники будут изучать лучшие практики и тренды, а также получат возможность работать с продвинутыми функциями программ Readymag (Ридимэг), Tilda (Тильда) и Figma (Фигма). Кроме того, они освоят UX-дизайн и инструменты тестирования пользовательского опыта.

Подростки из Алтайского края каждый год участвуют в конкурсах на образовательной платформе «Поколение М». И очень радует, что наши дети занимают призовые места. Так, школьники из Рубцовска второй год подряд побеждают в нашем совместном конкурсе с фиксиками, в Барнауле живет победитель конкурса «Стань концертным промоутером». Сейчас мы запускаем бесплатную ИТ-школу, чтобы ребята из регионов, заинтересованные технологиями, могли как можно раньше узнавать о разных ИТ-профессиях и пробовать свои силы. Уверен, среди лучших «учеников» нашей школы будет немало представителей Алтайского края, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Обучение рассчитано на два месяца, за это время ученики пройдут шесть модулей, в каждом их ждет серия видеоуроков. По итогам программы участники выполнят практическое задание от МТС: самостоятельно создадут сайт и продемонстрируют полученные навыки. Оценивать работы будет ИТ-команда МТС на предмет функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в МТС.

О проекте МТС «Поколение М» «Поколение М» — это образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пройти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 тяжело больных детей.

https://vk.com/pokoleniye_m

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