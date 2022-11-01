1 ноября
﻿
Образование

Алтайский филиал РАНХиГС и Адвокатская палата Алтайского края подписали Соглашение о сотрудничестве

31 октября состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Алтайским филиалом РАНХиГС и Адвокатской палатой Алтайского края. Договор скрепили подписями директор филиала Игорь Панарин и президент палаты Галина Харламова.

Подписание Соглашения о сотрудничестве.
Подписание Соглашения о сотрудничестве.
Алтайский филиал РАНХиГС

«Нас связывают давние партнёрские отношения, но сегодня они выходят на новый уровень. Адвокатура — это важная составляющая юридического сообщества, и академия предлагает много совместных полезных проектов, которые будут интересны не только студентам и сотрудникам филиала, но и действующим адвокатам. Уверен, что объединение усилий принесёт пользу нашим организациям», — отметил Игорь Панарин, директор Алтайского филиала РАНХиГС.

Соглашение определяет приоритетные направления сотрудничества между Алтайским филиалом Президентской академии и Адвокатской палатой Алтайского края, среди которых не только стажировки научно-педагогических работников, но и проведение совместных научно-исследовательских мероприятий, стажировок и практик студентов, а также содействие в трудоустройстве выпускников. Кроме того, будет осуществляться совместная реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

«Адвокатские палаты оказывают квалифицированную юридическую помощь, но это невозможно без специалистов, которые хорошо знают закон и умеют в нём ориентироваться. В академии есть все условия и для подготовки будущих профессионалов, и для повышения квалификации действующих адвокатов. Приходя к нам на практику и стажировку, студенты и преподаватели получат реальный опыт, посмотрят на практике, как исполняется закон», — сказала Галина Харламова, президент Адвокатской палаты Алтайского края.


  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость