Алтайский филиал РАНХиГС и Адвокатская палата Алтайского края подписали Соглашение о сотрудничестве

«Нас связывают давние партнёрские отношения, но сегодня они выходят на новый уровень. Адвокатура — это важная составляющая юридического сообщества, и академия предлагает много совместных полезных проектов, которые будут интересны не только студентам и сотрудникам филиала, но и действующим адвокатам. Уверен, что объединение усилий принесёт пользу нашим организациям», — отметил Игорь Панарин, директор Алтайского филиала РАНХиГС.

Соглашение определяет приоритетные направления сотрудничества между Алтайским филиалом Президентской академии и Адвокатской палатой Алтайского края, среди которых не только стажировки научно-педагогических работников, но и проведение совместных научно-исследовательских мероприятий, стажировок и практик студентов, а также содействие в трудоустройстве выпускников. Кроме того, будет осуществляться совместная реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.